Україна переконує ЄС та G7 закрити в'їзд російським туристам

На думку глави МЗС України, росіян, які переважно підтримують війну, треба позбавити права їздити до Європи, з цінностей якої вони знущаються. Крім того, таке рішення не несе наслідків для ЄС та G7, вважає Дмитро Кулеба.

Країни ЄС та Великої сімки мають закрити в'їзд російським туристам. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у колонці для Politico, оприлюдненій у четвер, 25 серпня.

За словами Кулеби, росіяни мають бути "позбавлені права перетинати міжнародні кордони, допоки не навчаться їх поважати". Це стане "доречною відповіддю на російську загарбницьку і геноцидну війну" проти України, вважає міністр.

"Хоч правова відповідальність за вчинені злочини справді є індивідуальною, існує також спільна відповідальність суспільства, яку росіяни мають нести за все горе, заподіяне Україні", - пише Кулеба.

"Росіяни не усвідомлюють провини"

На відміну від німців, які протягом поколінь відчували провину за скоєне під час Другої світової війни, на думку глави МЗС, росіяни не лише не починали усвідомлювати власну провину, а й рухаються в протилежному напрямі.

Знак Z - один з символів на підтримку війни РФ проти України на вулицях Мюнхена Фото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Він визнає, що є "крихітна меншість росіян", які не підтримують Путіна та війну проти України, і вони мають зберегти можливість отримати притулок. Крім того, має бути збережене право громадян РФ на поїздки в гуманітарних цілях. Однак туризм з РФ має припинитися, наполягає міністр.

"Росіяни, які підтримують війну, будуть змушені зробити вибір: вони хочуть знищити Європу чи провести там відпустку?" - пише Кулеба.

Заборона на в'їзд сприятиме зміцненню безпеки - Кулеба

На його думку, заборона на в'їзд для росіян матиме практичне значення, сприяючи підвищення безпеки та зниженню злочинності.

Крім того, такі обмеження не нестимуть "майже жодної додаткової ціни для ЄС і Групи семи", їх запровадження не потребуватиме додаткового законодавства, водночас надсилатиме чіткий сигнал всім росіянам - "Путін і його прихильники закрили Росії двері до Європи".

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