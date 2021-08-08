Україна перейде в режим "без паперів" за три місяці - Шмигаль

Повний перехід всіх публічних державних послуг в режим paperless ("без паперів") в Україні закінчиться за три місяці, заявив у неділю, 8 серпня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Цього тижня президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація буде міститися в електронних реєстрах", - написав він у соцмережі Facebook.

За словами прем'єра, перехід у режим "без паперів" допоможе збільшити кількість публічних електронних послуг і мінімізувати корупційну складову під час їхнього отримання. Він також наголосив, що міністерство цифрової трансформації активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на ухвалення рішень.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про особливості надання електронних публічних послуг (paperless). Документ визначає поняття електронних публічних послуг, автоматичного режиму та особливості механізму їх надання та спрямований на подолання законодавчих перешкод у їх наданні.

Зокрема, якщо закон для отримання публічної послуги потребує подання документів та інформації, що міститься в національних електронних інформаційних ресурсах, такі документи не подаються, а замість цього зазначаються відомості, необхідні для надання публічної послуги. 6 серпня Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних державних послуг у режим paperless.