Україна отримала додаткові системи HIMARS та Mars II від cоюзників

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 31 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події понеділка, 1 серпня (час київський).

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Україна отримала додаткові чотири артилерійські ракетні системи HIMARS від США. Про це повідомив у Twitter міністр оборони Олексій Резніков. Він подякував президентові Джо Байдену, главі Пентагону Ллойду Остіну та американському народу за підтримку ЗСУ. За його словами, українці довели, що можуть розумно користуватися цієї зброєю. "Звук залпу HIMARS став головним хітом цього літа на передовій!", - написав міністр.

Резніков також уточнив, що в Україну з ФРН доставили РСЗВ Mars II. Він висловив вдячність за системи Німеччині та міністерці оборони Крістін Ламбрехт (Christine Lambrecht).

Читайте також: Війна Росії проти України: чи зможе HIMARS переламати її хід

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Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс назвала відправлення на експорт першого судна з українським зерном "важливим першим кроком" й додала, що обстріл Росією Одеського порту не повинен повторитися. "Це важливий перший крок. Великобританія та наші союзники наполегливо домагалися такого результату. Ми вдячні ООН і Туреччині за допомогу в забезпеченні цієї угоди. РФ відчула на собі весь тягар глобального тиску, і тепер увесь світ спостерігатиме, чи продовжуватимуть вони використовувати світові постачання продовольства як зброю, як це було досі. Ці кораблі повинні отримати безпечний прохід. Обстріл Росією Одеського порту не повинен повторитися", - йдеться у заяві Трасс на сайті британського уряду.

Вона також додала, що "єдиний спосіб, яким Путін справді може пом'якшити створену ним глобальну кризу продовольчої безпеки, - припинити своє жорстоке вторгнення в Україну".

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Україна очікує на протимінні кораблі від Великобританії

Україна розраховує отримати щонайменше два протимінні кораблі, на яких зараз проходять навчання українські військові у Великобританії.

"Два - це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які зараз знаходяться на озброєнні Військово-морських сил її величності. Вони будуть перероблені, оновлені і до них буде додане спеціальне обладнання, яке потрібне нам", - пояснив посол України у Сполученому Королівстві Вадим Пристайко в інтерв'ю "Суспільному".

Читайте детальніше: Україна розраховує отримати протимінні кораблі від Великобританії

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Абсолютна більшість опитаних українців - 79 відсотків - підтримують закриті кордони з митницями та візами між Україною і Росією. 11 відсотків вважають, що країни мають бути незалежними, але дружніми - з відкритими кордонами без віз і митниць. Один відсоток респондентів виступає за об'єднання двох держав в одну. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

У лютому, ще перед розв'язанням Росією повномасштабної війни проти України, частка тих, хто підтримував закриті кордони, складала 44 відсотки, тих, хто був за відкриті кордони, - 48 відсотків, а тих, хто виступав за об'єднання, - п'ять відсотків.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що реактивні системи залпового вогню Mars II уже знаходяться в країні. Минулого тижня їх відправила до України Німеччина.

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Міністерство закордонних справ Нової Зеландії оголосило про нові санкції щодо військово-промислового комплексу РФ. Вони запроваджені проти Російської залізниці, страхової компанії "Согаз" і низки оборонних структур, які розробляють, тестують і постачають зброю, військову техніку, технології, системи зв'язку та інше обладнання російським збройним силам.

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Громадський транспорт у Києві зупинятимуть під час тривоги

Від сьогодні у Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, перевізники муситимуть зупиняти рух у безпечному місці, а пасажири повинні будуть залишити салон та пройти до найближчого укриття.

Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Читайте детальніше: У Києві під час тривог зупинятимуть рух наземного громадського транспорту

++13.19++

Україна отримала перші пів мільярда євро макрофіну від ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на рахунок Національного банку України вже зарахований перший транш у пів мільярда євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Надходження другого аналогічного траншу очікується 2 серпня.

Мільярд євро від ЄС - це частина підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму дев'ять мільярдів євро.

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В Україні запрацював державний портал для розшуку дітей, які постраждали внаслідок російської агресії. Платформа, що діє під назвою "Діти війни", покликана допомогти правоохоронцям збирати дані українців, які зникли безвісти або були переміщені на окуповані території чи депортовані до РФ.

За даними Офісу президента України, з початку війни 693 дитини були поранені, 358 загинули, 203 зникли безвісти та щонайменше 5754 примусово переміщені чи депортовані. При цьому правоохоронці знайшли 4039 дітей, які перебували в розшуку, а 47 вдалося повернути з депортації.

++12.29++

Латвія призупинила дію угоди з РФ про спрощені поїздки

Латвія призупинила з понеділка, 1 серпня, дію угоди з Росією щодо спрощеного режиму поїздок для мешканців прикордонних регіонів.

Цей договір діяв з 2010 року.

Рішення призупинити його дію латвійський уряд схвалив 14 липня. Воно пов'язане з закриттям Росією латвійського консульства в Пскові, яке було єдиною дипломатичною установою, що видавала латвійські прикордонні дозволи росіянам.

Читайте детальніше: Латвія призупинила дію угоди з Росією про спрощені поїздки

++11.57++

Служба безпеки України стверджує, що перехопила російські документи, які регламентують проведення псевдореферендуму на окупованій території Херсонщини щодо входження до складу РФ. У СБУ кажуть, що в окупантів готова концепція підготовки, але дата голосування поки не встановлена. Основну роль в підготовці нібито має відіграти організація "Волонтери zа Росію", яка повинна організувати більше 140 одночасних проросійських пікетів, понад 30 з яких мають відбутися в Херсоні. Її учасники також нібито отримали завдання до 1 серпня скласти списки складу так званих "виборчих комісій". "Проте, згідно з перехопленими ворожими матеріалами, колаборанти доповідають своїм російським керівникам про те, що херсонці не сприймають ідеї "приєднання", чинять активний спротив та очікують на звільнення регіону від агресорів", - ідеться у повідомленні. СБУ заявляє, що ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх учасників схеми та їхніх координаторів із РФ.

++11.32++

Набуло чинності ембарго на імпорт ЄС вугілля з РФ

В Європейському Союзі набула чинності заборона на імпорт вугілля з Росії. Її ухвалили ще в квітні в рамках п'ятого пакету санкцій щодо РФ за розв'язану проти України війну.

++11.01++

Німеччина вдвічі збільшує допомогу на подолання голоду в світі, спричиненого війною в Україні

Уряд Німеччини виділяє 880 мільйонів євро на боротьбу з голодом у світі.

Міністерство економічного співробітництва та розвитку інвестує кошти "туди, де потреба в них найбільша, де кілька криз накладаються одна на одну", наприклад, у постраждалі від посухи Ефіопію, Судан і Кенію.

В березні канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) говорив, що його країна виділить 430 мільйонів євро на подолання голоду, спричиненого війною Росії проти України. Таким чином, Німеччина збільшує це зобов'язання вдвічі.

Читайте детальніше: Німеччина виділяє майже мільярд євро на боротьбу з голодом у світі

++10.38++

Під нічний обстріл Миколаєва потрапив травмпункт. "Будівля частково зруйнована. Від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях. На щастя, персонал та пацієнти не постраждали. Цей травмпункт ми відкрити наприкінці 2019 року. Його зводили з нуля. Фактично, це була перша будівля лікувального закладу, побудована за останні 20 років у Миколаєві. І це був один із найсучасніших травмпунктів України", - написав у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич. Постраждалих немає.

++10.03++

Протягом останніх чотирьох днів Росія продовжувала спроби тактичних наступів на Бахмутському напрямку, досягаючи повільного прогресу, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії. Розвідники вважають, що РФ коригує оперативний план свого наступу на Донбасі після того, як не змогла здійснити оперативного прориву за планом, якого дотримувалася з квітня. На їхню думку, Росія визначила вразливим і таким, що потребує посилення, Запорізький фронт.

++09.38++

Перше судно з українським зерном вирушило з Одеси на експорт

Перше судно з українським зерном вирушило з Одеського порту, повідомили в міністерстві оборони Туреччини.

Вантажне судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне вийшло до Лівану. Воно перевозить понад 26 тисяч тонн кукурудзи. Корабель прибуде до Стамбула 2 серпня, де він має пройти перевірку, перш ніж отримати дозвіл на подальший рух до Лівану.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що в портах Одещини своєї черги на відправлення очікують ще 16 суден, які були заблоковані з початку повномасштабного військового вторгнення Росії.

Читайте детальніше: Перше судно з українським зерном вийшло з порту Одеси на експорт

++09.16++

Вночі російська армія обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. "Понад 60 приходів з "Градів" по Марганцю та Червоногригорівській громаді. Російська армія умисно цілила по житлових кварталах - по людях, які в цей час спали. Поранені двоє жінок. Одна з них госпіталізована. Вона у важкому стані", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. У Криворізькому районі вдарили зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді, але руйнувань та жертв немає.

++08.54++

У Харкові РФ знову влучила в зупинку громадського транспорту, є поранений

У Салтівському районі Харкова російська армія знову влучила в зупинку громадського транспорту. Близько сьомої ранку там була поранена людина, яка чекала на автобус. Ще одна людина зазнала поранень в дворі багатоповерхівки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

++08.30++

З Одещини вирушає перше судно з зерном на експорт

Міністерство оборони Туреччини заявляє, що перше судно з українським зерном вирушить з Одещини в понеділок о 08.30 за місцевим часом. Вантажне судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне відправиться до Лівану.

++08.18++

Збройні сили України вдарили 31 липня по опорних пунктах російських солдатів у районах Олександрівки та Благодатного, а також по станціях радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки. Як повідомляє оперативне командування ЗСУ "Південь", протягом минулої доби вдалося знищити ще чотири російські склади з боєприпасами в Бериславському й Баштанському районах.

++08.00++

Російські війська проводять перегрупування на Запорізькому напрямку та посилюють угруповання військ на Криворізькому напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

На Бахмутському напрямі війська РФ намагалися вести штурмові дії у напрямках Вершини та Соледара, але їхні спроби були відбиті. На Авдіївському напрямку українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пісків. Росіяни ведуть наступ у напрямку Бахмута, тривають бойові дії.

Також зафіксоване додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами Білорусі на Волинському та Поліському напрямках. В акваторії Чорного моря перебувають шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

++07.47++

У Миколаєві гриміли потужні вибухи

У ніч на понеділок Миколаїв знову опинився під атакою російської армії. Як повідомив близько другої ночі мер міста Олександр Сєнкевич, у різних районах Миколаєва прогриміли потужні вибухи. Детальнішої інформації щодо них він поки що не надав.

++07.31++

РФ укотре нанесла удар по Салтівці в Харкові, є постраждалі

Зранку понеділка голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про нанесення російською армію удару по Салтівському району Харкова та закликав місцевих жителів залишатися в укриттях. За попередніми даними, внаслідок обстрілу є двоє постраждалих.