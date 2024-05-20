Україна отримала від Великобританії новий пакет зброї

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс у неділю, 19 травня, повідомив про передання Україні нового пакета військової допомоги. До нього, крім іншого, увійшли один мільйон боєприпасів, 80 ракет для систем ППО, 20 броньованих транспортерів-амфібій BvS 10.

"Світ не може чекати, Україні потрібне наше втручання, щоб у неї було все необхідне для опору Путіну. Саме це зробила сьогодні Велика Британія", - написав Шаппс у соцмережі X.

ЗСУ отримають ще 20 ракет ППО у травні

До постачання також увійшли дрони, 4 тисячі одиниць військового спорядження, 20 систем розмінування. Крім того, Шаппс повідомив, що Велика Британія має намір до кінця травня направити в Україну ще 20 ракет для систем ППО, довівши тим самим кількість ракет до 100.

"Відтоді, як ми збільшили наше фінансування для України до трьох мільярдів фунтів стерлінгів три тижні тому, Великобританія швидка поставила в Україну значну кількість обладнання і боєприпасів", - йдеться у повідомленні міністра.

Шаппс підтримує використання поставленої зброї в Криму

Напередодні Грант Шаппс в ефірі телеканала Sky News підтвердив, що передану Києву британську зброю використовують для ураження військових об'єктів у Криму, "який ми розглядаємо як невід'ємну частину України". Глава британського міноборони також закликав Німеччину та інших союзників України дозволити Києву завдавати ударів по цілях в анексованому Росією Криму з озброєння, поставленого Заходом.

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За даними британської сторони, з початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Лондон спрямував Києву військову підтримку на суму близько 5,4 мільярда євро. Крім того, з моменту анексії Криму в 2014 році у Великобританії пройшли навчання 52 тисяч українських військовослужбовців.