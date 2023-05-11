Україні передали 575 танків і 28 літаків - постпред Польщі

Лідером у поставках танків є Польща, яка передала українській армії 325 танків та 14 літаків. Загалом партнери пообіцяли надати Україні понад 760 танків та 45 літаків, підрахували в Oryx.

Наразі Україна вже отримала від партнерів 575 танків і 28 літаків. Про це у четвер, 11 травня, повідомило постійне представництво Польщі при Європейському Союзі у Twitter.

Зазначається, що лідером у поставках танків є Польща, яка передала українській армії 325 танків. На другому місці - Нідерланди, які відправили Києву 85 танків. Німеччина поставила Україні 80 танків, а США - 76. Ці країни посідають третє та четверте місця відповідно.

Крім того, за даними постпредставництва Польщі в ЄС, Україна наразі отримала від партнерів 28 бойових літаків. Варшава - серед лідерів, поставивши 14 винищувачів МіГ-29.

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Озброєння для Україні від партнерів, підраховане Oryx

Як підрахували нідерланські незалежні дослідники з проєкту Oryx , спираючись на дані з відкритих джерел, Захід пообіцяв надати Україні загалом більше 760 танків, понад 685 БМП, більше 1560 бронетранспортерів, понад 40 бойових броньованих машин, понад 2500 мобільних машин піхоти, майже тисячу самохідних та буксированих артилерійських систем та понад 100 ракетних установок залпового вогню.

Крім того, партнери зобовязалися, за даними Oryx, надати 45 бойових літаків, з яких вже доставлено близько 40 одиниць. Також було обіцяно 68 вертольотів, з яких 34 поставлено, стверджують в Oryx.

Окрім цього, як підрахували Oryx, партнери пообіцяли Україні більше 1100 мінно-стійких транспортних засобів із захистом від засідки (MRAP), понад 390 зенітних гармат, ракети, радари, БПЛА, боєприпаси та інше обладнання.

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