  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Танки Leopard 2, які Польща передала Україні
Танки Leopard 2, які Польща передала Україні Фото: Polish Chancellery of Prime Ministry/Krystian Maj/AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Україні передали 575 танків і 28 літаків - постпред Польщі

Олександр Куницький
2 год. тому

Лідером у поставках танків є Польща, яка передала українській армії 325 танків та 14 літаків. Загалом партнери пообіцяли надати Україні понад 760 танків та 45 літаків, підрахували в Oryx.

https://p.dw.com/p/4REUN

Наразі Україна вже отримала від партнерів 575 танків і 28 літаків. Про це у четвер, 11 травня, повідомило постійне представництво Польщі при Європейському Союзі у Twitter.

Зазначається, що лідером у поставках танків є Польща, яка передала українській армії 325 танків. На другому місці - Нідерланди, які відправили Києву 85 танків. Німеччина поставила Україні 80 танків, а США - 76. Ці країни посідають третє та четверте місця відповідно.

Крім того, за даними постпредставництва Польщі в ЄС, Україна наразі отримала від партнерів 28 бойових літаків. Варшава - серед лідерів, поставивши 14 винищувачів МіГ-29.

Читайте також: Український військовий льотчик: Готуємо себе до навчання на літаках F-16

Озброєння для Україні від партнерів, підраховане Oryx

Як підрахували нідерланські незалежні дослідники з проєкту Oryx, спираючись на дані з відкритих джерел, Захід пообіцяв надати Україні загалом більше 760 танків, понад 685 БМП, більше 1560 бронетранспортерів, понад 40 бойових броньованих машин, понад 2500 мобільних машин піхоти, майже тисячу самохідних та буксированих артилерійських систем та понад 100 ракетних установок залпового вогню.

Крім того, партнери зобовязалися, за даними Oryx, надати 45 бойових літаків, з яких вже доставлено близько 40 одиниць. Також було обіцяно 68 вертольотів, з яких 34 поставлено, стверджують в Oryx.

Окрім цього, як підрахували Oryx, партнери пообіцяли Україні більше 1100 мінно-стійких транспортних засобів із захистом від засідки (MRAP), понад 390 зенітних гармат, ракети, радари, БПЛА, боєприпаси та інше обладнання.

Читайте також: Міністр оборони Великобританії підтвердив передачу Україні ракет Storm Shadow

ЗСУ завершують підготовку до контрнаступу

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.oryxspioenkop.com
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Танк Challenger 2

Лондон передав Києву всі обіцяні танки Challenger 2 - Воллес

Політика3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Святковий вечір у будівлі Бундестагу

Як у Бундестазі святкували 70-річчя DW

Як у Бундестазі святкували 70-річчя DW

ЗМІ4 год. тому
КС Молдови

КС Молдови розглядає запит про заборону партії "Шор"

КС Молдови розглядає запит про заборону партії "Шор"

Політика7 год. тому
На виробництві Porsche у Шварценберзі

Німеччина - більше не країна інженерів?

Німеччина - більше не країна інженерів?

Економіка9 год. тому
Зерно на полі

Що робити Європейському Союзу з українським зерном

Що робити Європейському Союзу з українським зерном

Економіка10 год. тому
Володимир Путін та Олександр Лукашенко на параді 9 травня у Москві

Німецька преса про парад у Москві: РФ - фашистська держава

Німецька преса про парад у Москві: РФ - фашистська держава

Політика10 травня 2023 р.
Russland Chef Söldner-Truppe Wagner Jewgeni Prigoschin

Пригожин і Бахмут: що означає істерика ватажка ПВК "Вагнер"

Пригожин і Бахмут: що означає істерика ватажка ПВК "Вагнер"

Конфлікти10 травня 2023 р.09:02 хв.
На головну сторінку