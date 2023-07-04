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Київ отримав від МВФ другий транш у 890 мільйонів доларів

Максим Сидоржевський
19 хв. тому

В рамках програми EFF Київ вже отримав від МВФ майже 3,6 мільярда доларів. У фонді заявили про успіх України у виконанні зобов'язань.

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Фото: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance

Україна отримала від Міжнародного валютного фонду (МВФ) другий транш у розмірі 890 мільйонів доларів, які вже надійшли до держбюджету країни, повідомили у понеділок, 3 липня, у міністерстві фінансів України.

За даними відомства, Україна вже отримала 3,59 мільярда доларів від МВФ в межах програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF). Загальний обсяг обіцяних коштів за цією програмою становить 15,6 мільярда доларів.

"Завдяки наданим коштам ми можемо й надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, під час перегляду програми, що було завершено 29 червня, EFF експерти та керівництво МВФ "відзначили значний прогрес української сторони у виконанні структурних заходів та кількісних критеріїв ефективності, визначених за програмою".

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Як йдеться у повідомленні МВФ за підсумками перегляду програми, влада України досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань за програмою EFF за складних обставин, виконавши всі постійно діючі та кількісні критерії ефективності, визначені на кінець квітня. "Всі структурні маяки, встановлені до кінця червня, також були виконані, в тому числі було прийнято другий пакет поправок до закону про державний бюджет України на 2023 рік, вдосконалено положення Бюджетного кодексу та завершено відповідний етап підготовки Національної стратегії доходів", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

30 червня глава місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що Рада директорів фонду погодилася надати додатковий час для ухвалення урядового законопроєкту про скасування єдиного податку, але розраховує на ухвалення закону до кінця липня.

Другий перегляд програми EFF орієнтовно планується на кінець листопада - початок грудня.

Коли, як і чиїм коштом відбудують зруйновану Україну?

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