Україна отримала від Литви легкий штурмовик L-39 Albatros

Литва передала Україні чергову партію військової допомоги у вигляді розібраного легкого штурмовика L-39ZA Albatros, який використовують для навчання управління винищувачами та підготовки льотчиків у складних метеоумовах.

Литва передала Збройним силам України (ЗСУ) чергову партію військової допомоги у вигляді розібраного легкого штурмовика L-39ZA Albatros, про що повідомила пресслужба міністерства оборони Литви у суботу, 20 квітня.

"Чергова партія військової допомоги, підготовлена Міністерством національної оборони, надійшла в Україну. 20 квітня Збройні сили Литви перевезли і передали Збройним силам України розібраний легкий штурмовик L-39 Albatros", - йдеться в повідомленні Міноборони Литви.

Читайте також: Снаряди для ЗСУ: Литва виділила 35 млн євро на чеську ініціативу

Літаки L-39 Albatros використовуються для навчання управління винищувачами, а також бойової підготовки льотчиків у складних метеорологічних умовах вдень і вночі.

"У відповідь на запити України Литва вже поставила боєприпаси 155-мм, бронетранспортери М577, системи захисту від БПЛА, генератори, зимове спорядження і десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі боєприпасів для протитанкових гранатометів Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1. Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить понад мільярд євро. Литва надала військову підтримку Україні на суму понад 610 млн євро", - зазначили в міноборони Литви.