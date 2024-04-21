Україна отримала від Литви легкий штурмовик L-39 Albatros

Україна отримала від Литви легкий штурмовик L-39 Albatros21 квітня 2024 р.
Литва передала Збройним силам України (ЗСУ) чергову партію військової допомоги у вигляді розібраного легкого штурмовика L-39ZA Albatros, про що повідомила пресслужба міністерства оборони Литви у суботу, 20 квітня.
"Чергова партія військової допомоги, підготовлена Міністерством національної оборони, надійшла в Україну. 20 квітня Збройні сили Литви перевезли і передали Збройним силам України розібраний легкий штурмовик L-39 Albatros", - йдеться в повідомленні Міноборони Литви.
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Літаки L-39 Albatros використовуються для навчання управління винищувачами, а також бойової підготовки льотчиків у складних метеорологічних умовах вдень і вночі.
"У відповідь на запити України Литва вже поставила боєприпаси 155-мм, бронетранспортери М577, системи захисту від БПЛА, генератори, зимове спорядження і десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі боєприпасів для протитанкових гранатометів Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1. Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить понад мільярд євро. Литва надала військову підтримку Україні на суму понад 610 млн євро", - зазначили в міноборони Литви.