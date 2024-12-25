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ПолітикаУкраїна

Україна отримала від ЄС грант на суму 150 млн євро

Дмитро Шварц
25 грудня 2024 р.

Спецфонд держбюджету України отримав від ЄС 150 мільйонів євро у формі гранту на відновлення. Перший транш у такому ж розмірі ЄС надав Україні рік тому.

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Купюри євро
Перший транш у ткому ж обсязі ЄС надав Україні рік томуФото: Europapress/dpa/picture alliance

Спеціальний фонд державного бюджету України отримав від Європейського Союзу 150 мільйонів євро у формі гранту.

Як повідомило у середу, 25 грудня, міністерство фінансів України, залучені гроші є другим траншем у рамках угоди між Києвом та Брюсселем про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України" загальним обсягом 300 мільйонів євро. Перший транш у розмірі 150 мільйонів євро Україна отримала у грудні минулого року.

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150 мільйонів євро від ЄС розділять на чотири напрямки

Отримані від ЄС гроші будуть розподілені за чотирма напрямками, уточнюють у мінфіні. Зокрема, 65 мільйонів євро спрямують на забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів. Ще 20 мільйонів - на підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції та доступу виробників сільгосппродукції до фінансування, а 50 мільйонів - на відновлення портової інфраструктури.

Ще 15 мільйонів євро гранту ЄС спрямують на відновлення критично важливих об'єктів, що постраждали внаслідок агресії Росії. Йдеться про транспортну інфраструктуру, критичні та комунальні об'єкти, соціальну інфраструктуру та житлові приміщення, додали в мінфіні.

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