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Україна отримала обіцяну Канадою систему ППО NASAMS

Дмитро Шварц
22 листопада 2024 р.

Міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що обіцяний ще у 2023 році NASAMS вже доставили в Україну.

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ЗРК NASAMS
Канада обіцяла надати Україні ЗРК NASAMS ще у 2023 році (ілюстративне фото)Фото: Darius Mataitis/Scanpix/IMAGO

В Україну доставили зенітний ракетний комплекс NASAMS, який Канада пообіцяла Києву ще у 2023 році. Про це повідомив комітету з питань оборони Палати громад Канади міністр оборони країни Білл Блер, повідомляє CBC.

"Я не можу надати вам більше інформації щодо цього через оперативну безпеку, але ми нарешті мали змогу доставити її", - зазначив Блер. 

За словами міністра оборони Канади, система NASAMS "зробить свій внесок, оскільки дозволить українцям захищати свої населені пункти".

NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) - мобільний зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який призначений збивати ракети, літаки та інші повітряні цілі на малих та середніх висотах. Його розробка розпочалася понад 30 років тому, коли норвезька технологічна група Kongsberg об'єднала зусилля з американською компанією Raytheon.

За весь час існування NASAMS отримав дві модернізації, останню - у 2019 році.

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