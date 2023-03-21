Україна отримала другий транш макрофіну від ЄС (онлайн)

Війна Росії проти України - новини вівторка, 21 березня (оновлюється).

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Україна у вівторок отримала 1,5 мільярда євро другого траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. "Я вдячний Європейській Комісії та (заступнику голови ЄК) Валдісу Домбровскісу за незмінну підтримку у збереженні фінансової стабільності", - зазначив глава українського мінфіну у Twitter. Як повідомлялося, у грудні минулого року Рада ЄС ухвалила рішення про макрофінансову допомогу Україні на 2023 рік у розмірі 18 мільярдів євро. Кредит надано з 10-річним пільговим періодом. У січні Київ отримав перший транш - 3 мільярди євро. Наступні виплати очікуються щомісяця з березня по 1,5 мільярда євро.

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Міністерство оборони проведе розмінування земель сільськогосподарського призначення для проведення посівної кампанії, повідомили у відомстві у вівторок. Зазначається, що міністр оборони Олексій Резніков провів чергове засідання Національного органу з питань протимінної діяльності, на якому ухвалено рішення "для того, щоб на наші поля вийшла мирна сільськогосподарська техніка". "Ми схвалили план заходів з розмінування земель сільськогосподарського призначення. Українська земля в районах, що найбільше постраждали від бойових дій, родитиме та годуватиме людей по усьому світу. Робимо безпечними поля та інші землі для роботи аграріїв", – сказав Резніков. Передбачається, що першочергово заходи з обстеження та розмінування здійснюватимуться в регіонах, де проблема забруднення територій є найбільш актуальною, а очищення сільгоспугідь - найбільш економічно обґрунтованим.

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Пресслужба Кремля відредагувала відеозапис, на якому зафіксовано відвідування президентом РФ Володимиром Путіним окупованого російськими військами Маріуполя, помітив Telegram-канал "Может объяснить". За його даними, початковий запис, що зображував, крім іншого, спілкування Путіна з місцевими жителями, тривав 27 хвилин 8 секунд. Тоді в кадр потрапив неприємний для Кремля момент, коли невідома жінка вигукнула: "Це все неправда, це все напоказ!"

Тривалість обробленої версії відео становить 30 хвилин 52 секунди. У ній вигуку невідомої не чути. Натомість показують епізод, де інша жінка каже Путіну: "Ми за вас молимося". Раніше в місцевих чатах Маріуполя городяни писали, що Путін відвідав єдиний відбудований район міста - "Невський".

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Уздовж усієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ тривають інтенсивні бойові дії, зокрема, штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру Бахмута, заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. "Оборона Бахмута триває. Уздовж усієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ йдуть інтенсивні бойові дії. На бахмутському напрямку постійно знищується ворожа техніка, жива сила противника та склади ворожі. Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх 24/7", - написав Сирський у Telegram.

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Депутата Верховної Ради Олега Волошина, повноваження якого парламент достроково припинив, оголосили у міжнародний розшук, а Печерський районний суд Києва заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту. Про це повідомляє агентство "Українськi новини" з посиланням на матеріали суду. Волошина, підозрюваного у державній зраді, оголошено у міжнародний розшук постановою слідчого Державного бюро розслідувань 24 лютого. 13 березня Печерський райсуд Києва обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство володіє інформацією, що Волошин ховається від українського правосуддя на території Росії. Окрім того, Печерський райсуд дозволив ДБР проводити заочне розслідування проти Волошина.

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Найближчим часом тисячі ув'язнених, які воювали у складі ПВК "Вагнер", найімовірніше, буде помилувано, звільнено і вони стануть серйозною проблемою для жителів Росії. Про це повідомляється у звіті розвідки міністерства оборони Великобританії у вівторок. На думку військових аналітиків, найбільшу кількість ув'язнених було завербовано в ПВК восени 2022 року - тоді їм пропонували пом'якшення вироку через пів року служби.

Близько половини завербованих, імовірно, загинули або поранені, вважають експерти, однак інформація з Росії свідчить, що "Вагнер" виконує обіцянку звільнити тих, хто залишився в живих. За даними британської розвідки, посвідчення, видані звільненим "вагнерівцям", свідчать, що вони були затверджені указом президента Путіна. "Тепер, коли "Вагнеру", ймовірно, заборонили вербувати нових ув'язнених, цей результат посилить кадрові проблеми в ПВК, - зазначають у Лондоні. - Крім того, різкий приплив правопорушників, часто схильних до насильства, з нещодавнім і часто травмуючим бойовим досвідом може стати серйозною проблемою для російського суспільства".

ГУР: Прихована мобілізація в РФ триває

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Росія у межах прихованої мобілізації щомісяця додатково мобілізує близько 20 тисяч осіб, повідомили у Головному управлінні розвідки міністерства оборони. "Цей процес триває. І в рамках прихованої мобілізації щомісяця рашистам вдається близько 20 тисяч осіб мобілізувати. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи", - заявив представник ГУР Андрій Юсов. Він додав, що лише мобілізувати людей недостатньо, їх потрібно ще навчити, а тренувальних баз в Росії мало, тому використовуються полігони Білорусі.

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Голова КНР Сі Цзіньпін більш стримано оцінює розвиток двосторонніх відносин із Росією у порівнянні з тим, як цього очікував Кремль, ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). "Сі і Путін... у статтях, опублікованих 19 березня, запропонували різні тлумачення масштабу майбутніх відносин", - пояснюють свої висновки аналітики. Так, президент РФ стверджував, що Москва і Пекін "будують партнерство з формування багатополярного світового порядку всупереч колективному прагненню домінування Заходу і політиці подвійного стримування США проти Китаю і РФ". Водночас Сі запропонував менш агресивне формулювання, зазначивши, що Росія і КНР загалом прагнуть до багатополярного світового порядку, але не конкретно проти Заходу.

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У вівторок на північній околиці Києва може бути чутно вибухи, повідомляє Київська міська військова адміністрація. "Сьогодні у Вишгородському районі знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких районах міста може бути гучно", - зазначено в повідомленні. Жителів міста закликають зберігати спокій і в разі оголошення повітряної тривоги прямувати до укриття.

Гойсґен: Сі хоче утримати Путіна в китайському таборі

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Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) вважає, що візитом до Москви лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче утримати Росію в таборі авторитарних держав. "Він хоче мати слабкого Путіна. Він хоче підтримати його, щоб той міцно залишався в китайському таборі", - сказав Гойсґен в ефірі телеканалу ZDF, цитує Reuters. На його думку, саме виходячи з цієї логіки Сі не проситиме Росію вивести війська з України. З іншого боку, він не погодиться постачати Путіну зброю, щоб не потрапити під західні санкції, вважає Гойсґен. Також він переконаний, що лідер КНР "не дозволить" президенту РФ застосувати ядерну зброю.

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Контррозвідка Служби безпеки України викрила і затримала 60-річного жителя села Волохів Яр, який із першого дня окупації його села добровільно став допомагати загарбникам. "Зловмисник надав загарбникам свій маєток для проживання, зберігання зброї та розміщення військової техніки. До того ж, на території свого приватного домоволодіння ворожий поплічник організував пункт харчування для російських військовослужбовців. Готову їжу він особисто розвозив власною автівкою на блокпости рашистів", - повідомляє УСБУ в Харківській області. Крім того, за даними слідства, чоловік за власною ініціативою вказав російським військовослужбовцям вигідну для них вогневу позицію, звідки окупанти могли обстрілювати місто Чугуїв та прилеглі до нього села Андріївка, Чкаловське та інші. За свою "службу" чоловік отримав від окупантів трактор "Білорусь", який захопили в агрофірмі в сусідньому селі. Після деокупації району фігурант залишився в селі та сподівався уникнути покарання, але правоохоронці викрили його та затримали.

++09.35++

У вівторок вранці російські окупаційні війська обстріляли з мінометів село Басове Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Зафіксовано понад 20 ударів. Пошкоджено лінії електропередачі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області", - написав Синєгубов у Telegram. За його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнали щонайменше 14 населених пунктів області, крім того, окупанти намагалися прорвати оборону на куп'янському напрямку, але безуспішно.

++09.20++

Київ чекає на підтвердження того, чи відбудеться телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, заявила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, опублікованому у вівторок. "Я не знаю, ми чекаємо на підтвердження", - сказала Верещук, відповідаючи на відповідне запитання. "Це був би важливий крок. Їм є що сказати один одному", - переконана міністерка.

++08.56++

За минулу добу російські окупанти обстрілювали населені пункти Херсонської області 66 разів, унаслідок цього одна людина загинула, сімох поранено, серед них дитина, повідомляє обласна військова адміністрація. "За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 66 разів атакували мирні населені пункти Херсона. Випустили 393 снаряди з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, дронів, авіації, СПГ і АГС", - ідеться в повідомленні. Окупанти тричі обстріляли житлові квартали Херсона. У результаті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

++08.39++

Зміцнення та розвиток відносин з Росією є "стратегічним вибором Китаю", заявив лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. "Курс Китаю на зміцнення стратегічної взаємодії з Росією є непорушним", - передає позицію голови держави МЗС КНР. Міністерство також зазначає, що обидві країни "виступають за багатополярність миру та демократизацію міжнародних відносин".

Також під час зустрічі з Путіним Сі наголосив, що його країна готова "продовжувати конструктивну роль" у політичному врегулюванні війни РФ проти України. "У нещодавно опублікованій "Позиції Китаю щодо політичного врегулювання української кризи" підтверджено необхідність політичного врегулювання та відмови від мислення "холодної війни" та односторонніх санкцій", - йдеться у повідомленні МЗС. У відомстві додали, що сторони "провели ґрунтовний обмін думками щодо українського питання", а Путін запевнив, що РФ "завжди відкрита для переговорного процесу" та "з повагою ставиться до конструктивної ролі Китаю".

++08.26++

Від початку російського вторгнення в Україну Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 22209 жертв серед цивільного населення України. З них 8317 осіб було вбито і 13892 поранено, йдеться у щотижневому зведенні організації. "УВКПЛ вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де відбувалися інтенсивні бойові дії, затягнулося, і багато повідомлень ще не підтверджено", - підкреслили в ООН.

++08.15++

За минулу добу внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули дві людини, ще троє дістали поранення, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко. "За 20 березня росіяни вбили 2 жителів Донбасу: у Бахмуті та Авдіївці. Ще 3 людини в області дістали поранення", - написав Кириленко в Telegram у вівторок уранці.

++07.52++

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда має намір 21 березня відвідати Україну, повідомив японський телеканал NHK із посиланням на представників уряду. Глава уряду Японії планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Згідно з початковим графіком, у вівторок Кісіда мав повернутися до Японії з Індії, де перебував з офіційним візитом, але, за даними телекомпанії, він залишив Індію і наразі прямує в Україну.

++07.38++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає, що для завершення війн Росії проти України може знадобитися "багато часу", оскільки її припинення потребує виведення військ РФ. "Президент Росії Володимир Путін не повинен виграти війну. Кордони не повинні порушуватися силою", - заявив він у понеділок на заході, організованому виданням Rheinische Post. При цьому канцлер зауважив, що не вірить у концепцію зміни режиму, подібного до путінського, за допомогою застосування сили ззовні. Водночас Шольц наголосив, що РФ не має диктувати умови миру. "Україна має бути в змозі захистити свою цілісність та незалежність", - зазначив глава уряду ФРН.

"Бавовна" у Джанкої

++07.26++

У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України (ГУР) повідомили, що внаслідок вибухів у Джанкої було знищено російські крилаті ракети "Калібр" під час їхнього транспортування залізницею. "Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації", - йдеться також у повідомленні, у якому, утім, не уточнюється, чи відповідальна за ці вибухи Україна.

Місто Джанкой в окупованому Росією Криму було атаковано безпілотниками, повідомила трохи раніше місцева "влада". За словами так званого мера міста Ігоря Івіна, дрони пошкодили кілька об'єктів, зокрема приватний будинок і магазин. "Глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов написав, що в районі Джанкоя "відпрацювала ППО".

++07.17++

Протягом доби російські окупанти завдали 21 авіаційний та 9 ракетних ударів, а також 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, йдеться в оперативному зведенні генштабу Збройних сил України вранці у вівторок. Основною метою росіян протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. "Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках", - йдеться, зокрема, в повідомленні.

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