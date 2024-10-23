Україна отримала черговий транш МВФ обсягом 1,1 млрд доларів

Україна отримала транш за програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) обсягом майже 1,1 мільярда доларів. Про це у середу, 23 жовтня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Близько $1,1 млрд від МВФ вже надійшли Україні. Кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру. Цей транш ми отримали завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF обсягом $15,6 млрд", - заявив він.

Також Шмигаль повідомив, що Україна та МВФ розпочинають спільну роботу над наступним переглядом поточної кредитної програми.

Програма на 15,6 мільярда доларів

МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility Arrangement, EFF) України загальним обсягом 15,6 мільярда доларів у березні 2023 року. Ці кошти Україна отримає у вигляді позик. Програма є частиною великого міжнародного пакета допомоги обсягом 115 мільярдів доларів, які Україна має отримати протягом чотирьох років.

Україна, згідно з документом, взяла на себе низку зобов'язань з виконання так званих структурних маяків МВФ, щоб отримати наступні транші. На першому етапі програми, розрахованому на 2023-2024 роки, уряд мав схвалити низку рішень, спрямованих на забезпечення фінансової стабільності, припинення фінансування витрат бюджету за рахунок емісії тощо.

На другому етапі передбачаються ширші реформи для закріплення макроекономічної стабільності, підтримки відновлення та початку відбудови України, "а також підвищення стійкості та потужнішого довгострокового зростання, зокрема в контексті цілей вступу України до Європейського Союзу".

До державного бюджету України раніше надійшло п'ять траншів у рамках програми EFF загальним обсягом близько 7,6 мільярда доларів. У 2024 році програма EFF передбачає 5,4 мільярда доларів бюджетної допомоги Україні.