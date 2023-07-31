Україна отримала грант від США на суму 1,25 мільярда доларів

Україна отримала від США черговий грант на суму 1,25 мільярда доларів. Гроші спрямують, зокрема, на оплату праці працівників державних органів та виплат за окремими програмами державної соціальної допомоги.

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США надали Україні грант у розмірі 1,25 мільярда доларів, повідомляється на сайті міністерства фінансів України у понеділок, 31 липня.

Гроші надійшли як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine), метою якого є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Як зазначили в мінфіні, гроші спрямують на відшкодування видатків держбюджету, зокрема, на оплату праці працівників державних органів та виплат за окремими програмами державної соціальної допомоги - ВПО, людям з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій, тощо.

"Безповоротна фінансова допомога від Сполучених Штатів є надзвичайно важливим елементом у підтримці держбюджету України під час опору повномасштабній агресії РФ. Черговий грант допоможе уряду України відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери", - цитує міністра фінансів України Сергія Марченка пресслужба відомства.

Протягом 2023 року США вже надали Києву 8,45 мільярда доларів грантових грошей прямої бюджетної підтримки. Від початку повномасштабного вторгнення РФ сума грантової допомоги від США вже склала 20,4 мільярда доларів.

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