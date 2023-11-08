Україна отримає від Світового банку 700 млн євро на аграріїв

Гроші спрямують, зокрема, на держпрограму "Доступні кредити 5-7-9" для агропідприємств. Сільгоспвиробники також зможуть отримати отримати гранти від Світового банку.

Україна та Світовий банк 7 листопада підписали угоду, що передбачає надання Україні 700 млн доларів США на підтримку сільського господарства, повідомило міністерство агараної політики України.

Зокрема, йдеться про Грантову угоду мультидонорського Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) та Угоду про позику (Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE).

Гроші спрямують на на реалізацію двох компонентів проекту ARISE - на держпрограму "Доступні кредити 5-7-9" для сільськогосподарського виробництва та харчової переробки. А також на надання грантової допомоги малим агровиробникам, а саме користувачам земельних ділянок та тим, хто спеціалізується на розведенні корів, кіз або овець.

Як уточнює міністерство фінансів України, на фінансування програми "Доступні кредити 5-7-9" у 2023-2024 роках з фокусом на аграрні підприємства передбачено 500 мільйонів доларів із загального обсягу.

Сільгоспвиробники також зможуть отримати гранти, на які передбачено близько 50 мільйонів доларів у рамках ARISE.

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"Сільське господарство зазнає значних збитків від агресивної війни РФ, що має негативні наслідки для продовольчої безпеки як України, так і всього світу. Підписання угод між Україною та Світовим банком є надзвичайно своєчасним та необхідним для забезпечення безперервного доступу до фінансування аграрного бізнесу України. Проект ARISE допоможе тисячам українських аграріїв і надалі здійснювати виробництво в умовах війни", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Реалізація проєкту запланована на 2023 та 2024 роки. Фінансування проєкту ARISE складається з позики Світового банку у розмірі 230 мільйонів доларів із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії. Також фінансування включає грант у розмірі 320 мільйонів доларів від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Інноваційний дизайн проєкту передбачає залучення додаткового фінансування у розмірі до 150 мільйонів доларів, коли такі кошти будуть у Світового банку та донорів, уточнювали раніше у пресслужбі Світового банку.

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