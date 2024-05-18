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Україна отримає від Литви шість радарних систем AMBER-1800

Дмитро Шварц
18 травня 2024 р.

Литва долучилась до німецької ініціативи з посилення ППО України та передасть шість радарних систем AMBER-1800.

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Литва посилить українське ППО
Військовослужбовець одного з мобільних підрозділів ППО України (ілюстраційне фото)Фото: Madiyevskyy Vyacheslav/Ukrinform/abaca/picture alliance

Литва долучилась до німецької ініціативи "Негайні дії щодо протиповітряної оборони" (IAADImmediate Action on Air Defence) та передасть Україні шість радарних систем AMBER-1800. Про це 17 травня під час зустрічі в Берліні з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом повідомив глава міноборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius), передає німецьке відомство.

"Ця ініціатива спрямована на посилення протиповітряної оборони України. Пов'язана з цим поставка шести радарних систем AMBER-1800 є внеском Литви у порятунок життів в Україні. Дякую за вашу участь у нашій ініціативі протиповітряної оборони", - сказав Пісторіус.

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Також міністр оборони нагадав, що Німеччина передає Україні ще одну систему ППО Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target), навчання персоналу на якій вже почалося. Пісторіус наголосив, що ФРН уже посилює українську ППО системами IRIS-T, зенітними установками Gepard та артилерійськими боєприпасами.

У рамках очолюваної Німеччиною Коаліції можливостей інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони (CC IAMDCapability Coalition Integrated Air and Missile Defense) Німеччина підтримує довгострокове зміцнення української ППО, зазначило міноборони ФРН. "Зі свого боку ми раді, що можемо зробити свій внесок у коаліцію з розмінування, очолювану Литвою", - додав Пісторіус.

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Amber-1800 - наземна мобільна радіолокаційна станція, яка розроблена в Литві. Вона призначена для автоматичного виявлення повітряних об'єктів, їхніх координат за азимутом і дальністю. В Україні станцію локалізували під назвою Бурштин-1800.

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