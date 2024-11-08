Україна отримає для випробування естонські ракети ППО

Україна отримає для випробування естонські ракети ППО8 листопада 2024 р.
Україна протягом найближчих місяців отримає для випробувань ракети протиповітряної оборони (ППО) естонської оборонної компанії Frankenburg Technologies. Як повідомило міністерство оборони України у п'ятницю, 8 листопада, про це йшлося на зустрічі у Києві заступника міністра оборони Анатолія Клочка з керівництвом компанії.
"Ракети, які випробує Україна, призначені перш за все для протидії БпЛА та здатні збивати цілі на висоті до 2 кілометрів", - зазначили в Міноборони.
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Як зазначив виконавчий директор Frankenburg Technologies Кусті Салм, у разі успішних випробувань і згоди на подальше використання виробництво цих ракет можуть організувати на території України. "Наша мета - допомогти Україні виграти цю війну. Для цього пропонуємо зразок нової недорогої ракети для збиття повітряних цілей, у першу чергу безпілотних літальних апаратів", - сказав Салм.
Попередньо сторони домовились, що наступним кроком може бути погодження формату фінансування виробництва ракет, додали в міноборони.
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