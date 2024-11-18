"Міні-Taurus": Україна отримає від ФРН 4000 ШІ-дронів

Німецька компанія-розробник програмного забезпечення на основі штучного інтелекту (ШІ) Helsing планує поставити в Україну чотири тисячі ударних безпілотників. Як повідомило у понеділок, 18 листопада, німецьке видання Bild, компанія Helsing у вересні підписала з міністерством оборони України контракт на поставку цих безпілотників, а сам проєкт фінансується німецьким урядом.

За інформацією Bild, мова йде не про звичайні дрони-камікадзе, керовані операторами, а про високотехнологічні літальні апарати, керовані штучним інтелектом, які ще називають "міні-Taurus".

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Безпілотники Helsing працюють на основі програмного забезпечення, яке робить їх практично невразливими до засобів радіоелектронної боротьби. Обізнаний із ситуацією інсайдер в оборонній сфері розповів Bild, що цей дрон здатен "сам вивчати місцевість" і розпізнавати за тисячами орієнтирів, де він перебуває, і таким чином допомагає оператору триматися курсу навіть за несприятливих погодних умов або на розбомблених територіях. "Після того, як ціль знайдено і оператор дав йому вказівки, безпілотник сам летить до неї", - цитує видання слова інсайдера.

З грудня Україна отримуватиме по кілька сотень дронів щомісяця

За його словами, дрони Helsing можуть летіти до цілей, навіть якщо радіозв'язок з оператором переривається. Таким чином, коефіцієнт влучання таких дронів є значно вищим, ніж у бойових дронів з ручним керуванням.

Крім того, за даними Bild, німецькі безпілотники мають до чотирьох разів більший радіус дії, ніж звичайні безпілотники-камікадзе, що використовуються українською армією, а також несуть достатньо вибухівки для знищення російських танків та укриттів і навіть можуть атакувати їх з повітря на повній швидкості.

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Видання зазначає, що безпілотники успішно пройшли випробування українською армією, й кілька "міні-Taurus" наразі "допрацьовуються в реальних польових умовах" на сході України. Починаючи з грудня, Україна отримуватиме по кілька сотень дронів щомісяця.

Пісторіус особисто переконався в ефективності Helsing

Майбутні поставки дронів прокоментував міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius). Згадавши масований російський авіаудар по Україні вранці 17 листопада, Пісторіус сказав, що він "дуже радий, що поставка цих ударних безпілотників на основі штучного інтелекту починається прямо зараз". Вони можуть бути використані українськими збройними силами "проти російських військових цілей, які становлять високу цінність, наприклад, проти російських командних пунктів або об'єктів матеріально-технічного забезпечення", сказав Пісторіус у коментарі Bild.

Він також високо оцінив той факт, що високотехнологічні безпілотники можуть "переважати заходи електронного захисту російських нападників". За словами міністра, він мав змогу особисто переконатися в ефективності безпілотників Helsing візиту до України в травні.