Україна опанувала виробництво снарядів калібру НАТО

Українські зброярі уже виробляють артилерійські снаряди калібру 155 мм. Загалом 2024-го до використання у ЗСУ допущено 170 видів боєприпасів українського виробництва.

У 2024 році українські зброярі опанували виробництво снарядів для артилерійських систем калібру НАТО - 155 мм, а загалом міністерство оборони України кодифікувало близько 170 зразків боєприпасів українського виробництва. Про це повідомила у Facebook пресслужба головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки у понеділок, 7 січня.

"Упродовж 2024 року міноборони кодифікувало близько 170 зразків боєприпасів вітчизняного виробництва. Переважна більшість кодифікованих зразків - боєприпаси різних типів та призначення для безпілотників", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що українські підприємства оборонної галузі виготовляють боєприпаси за широкою номенклатурою - для всіх зразків радянського артилерійського озброєння, танкові постріли калібру 125 мм, боєприпаси для стрілецької зброї, ручні гранати різних типів та призначення, постріли для гранатометів різних калібрів.

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Нагадаємо, як заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, українські підприємства оборонно-промислового комплексу у 2025 році планують виготовити близько трьох тисяч крилатих ракет і ракет-дронів. Також вони мають завдання виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів, зазначив Шмигаль.