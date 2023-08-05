Україна оголосила про загрозу в акваторії російських портів

Держгідрографія попередила про небезпеку в чорноморських портах Росії після атаки у Новоросійську.

Україна оголосила про військову загрозу для судноплавства в акваторії чорноморських російських портів вже після атаки на військовий корабель в бухті Новоросійська, повідомляє у суботу, 5 серпня "Інтерфакс-Україна", посилаючись на прибрежне повідомлення (Coastal Warning) Держгідрографії.

Держгідрографія - установа Державної служби морського та річкового транспорту, відповідальна за навігаційне забезпечення судноплавства в територіальних водах України. В її повідомленні від 4 серпня зазначено: "Військова загроза. Акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань". Попередження, підставою для якого був наказ Військово-морських сил України, випущено о 17:50 за київським часом, проте діє з 15:00 за Києвом і до подальшого скасування.

Атаки на судна в акваторії Росії

У ніч на четвер, 4 серпня, військову-морську базу в Новоросійську атакували "морські безекіпажні катери", уразивши зокрема великий десантний корабель "Оленегорский горняк". За інформацією низки українських ЗМІ, атака - результат спільної операції СБУ та Військово-морських сил. Українські спецслужби повідомляють про серйозні пошкодження корабля, втім офіційно не беруть на себе відповідальність за спецоперацію.

Наступної ночі ще одна атака морських дронів пошкодила російський танкер SIG в Керченській протоці. Судно отримало пробоїну, втім екіпаж не зазнав суттєвих пошкоджень.

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