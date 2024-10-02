Україна офіційно підтвердила виведення військ із Вугледара

В угрупуванні військ "Хортиця" ЗСУ повідомили, що отримали дозвіл вищого командування на виведення підрозділів з Вугледара для уникнення оточення.

Україна виводить свої підрозділи з Вугледара через загрозу оточення міста. Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Хортиця" у середу, 2 жовтня.

У офіційному повідомленні "Хортиці" йдеться про те, що сили РФ зуміли "спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України". "У результаті дій противника виникла загроза оточення міста", - йдеться у повідомленні. Чи повністю контролюють росіяни наразі місто і чи успішно відведені усі українські підрозділи з позицій, не повідомляють.

"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", - заявили військові.

Раніше цього дня, американський інститут вивчення війни припускав, що Вугледар повністю перейшов під контроль росіян, проте більшості українських солдатів, вірогідно, вдалось вийти з міста. Станом на 1 жовтня повідомлялося, що росіяни просунулися до центру Вугледара.