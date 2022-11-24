274-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 24 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 23 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 24 листопада (час київський).

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У Києві повернули водопостачання на лівому березі міста. На правому планують відновити його в першій половині дня, повідомив мер столиці Віталій Кличко. 70% відсотків столиці поки залишається без електрики. "Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми", - йдеться у його повідомленні у соцмережах.

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Після атак РФ на енергоінфраструктуру у Києві зранку частково замість трамваїв на маршрути вийшли автобуси, повідомляє КМДА.

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Україна очікує від США визнання Росії спонсором тероризму

Київ очікує від Вашингтона рішення про визнання РФ державою - спонсором тероризму після того, як таке рішення ухвалив Європарламент. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону. Він уточнив, що статус спонсора тероризму потягне за собою правові наслідки. "Держава, яка носить такий статус, вважається "нерукопотисною" у всьому світі, і будь-хто, хто працює з нею, піддаватиметься найжорстокішим санкціям з боку світової спільноти", - пояснив він. Стефанчук також наголосив на важливості одночасного ухвалення такого рішення на рівні світових парламентів.

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У Радбезі ООН різко засудили російську атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. "Ганебна ескалація", "терор на тлі поразок" - так західні країни схарактеризували останні ракетні удари РФ. "Напади на цивільне населення і цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом, як і атаки на військові об'єкти, якщо це може завдати шкоди цивільному населенню", - заявила заступниця генсека ООН із політичних питань Розмарі Ді Карло.

Російські ракетні удари вкотре викликають побоювання, що нинішня зима стане катастрофічною для мільйонів українців, яким загрожують кілька місяців "в умовах холодної погоди без опалення, електрики, води та інших основних комунальних послуг", наголосила вона. Заступниця генсека ООН також вказала на небезпеку обстрілів Запорізької АЕС. "Ми, як і раніше, глибоко занепокоєні ситуацією на ЗАЕС. Обстріл станції на вихідних є безрозсудним, - сказала Ді Карло. - Світ не може дозволити собі ядерну катастрофу".

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Протягом минулої доби підрозділи Збройних сил України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер.

За минулу добу російські війська завдали 78 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Так, під час масованого удару по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БпЛА "Ланцет". 51 ракету та 5 безпілотників сили оборони України збили.

Також, за даними українських військових, на тимчасово окупованій території АР Крим активно ведуться роботи з виготовлення залізобетонних конструкцій. Готову продукцію вивозять в напрямку міста Армянськ. А у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області медичному персоналу лікарень окупаційна влада надала вказівку вилучати документи загиблих найманців приватної військової компанії "Вагнер", не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування. Пункт призначення наразі невідомий.