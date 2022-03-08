Україна не виключає переговорів з РФ про нейтральний статус

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 8 березня читайте тут.

DW продовжує стежити за подіями середи, 9 березня (час київський)

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УправлінняВерховного комісара ООН з прав людини повідомило, що з 24 лютого станом на 8 березня серед цивільних в Україні 1335 жертв нападу Росії, з яких убитими - 474. Водночас УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, вимагають додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується.

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Як зазначають британські ЗМІ, виступ президента України Володимира Зеленського 8 березня став першим в історії виступом іноземного лідера в Палаті громад.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у четвер, 10 березня, прийме в Берліні канадського прем'єра Джастіна Трюдо. Головні теми зустрічі - війна, яку РФ розв'язала в Україні, та напруга між НАТО та Москвою.

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Генштаб зборйних сил оприлюднив оперативну інформацію щодо протистояння України воєнному російському вторгненню. Наголошується, що основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на оточенні та захопленні Києва, Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова, а також на створенні сухопутного коридору між анексованим Кримом та континентальною частиною РФ та на виході на адміністративні кордони Луганщини та Донеччини.

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Україна не виключає переговорів з РФ щодо можливого нейтрального статусу. "Такі питання повинні обговорюватись в рамках переговорів, це можливо", - наголосив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі ARD. За його словами, які наводить dpa, для цього потрібні перемовини на президентському рівні. Тільки на зустрічі Путіна з Володимиром Зеленським можливі серйозні переговори щодо цього, наголосив Жовква.

Читайте також: Австрійський історик про те, чи пасує Україні нейтральний статус

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Персонал захопленої росіянами Запорізької АЕС піддається катуванням (...) і уже чотири дні утримується в заручниках, всередині станції перебувають близько 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки. Про це написав у Facebook міністр енергетики України Герман Галущенко. Він додав, що працівники станції фізично та психологічно виснажені, і окупанти змусили "керівництво станції записати звернення, яке планують використати в пропангандистських цілях".

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"Сміттєвий" кредитний рейтинг Росії буде знижений ще з "В" до "С", повідомляє Fitch. "Рейтинг на рівні "C" відображає думку Fitch про близький суверенний дефолт", - наголошується в пресрелізі рейтингово агентства.

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Найбільший у світі музичний лейбл Universal Music тимчасово припиняє роботу в Росії через війну в Україні. Усі офіси на території РФ будуть закриті, оголосила звукозаписна компанія.

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Пентагон назвав "неприйнятною" пропозицію Варшави поставити МіГи США з метою подальшої передачі їх Україні. "Ми продовжимо консультації з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО щодо цього питання та складних логістичних проблемам, пов'язаних з цією пропозицією Польщі, але ми не вважаємо її прийнятною", - йдеться у заяві прессекретаря Пентагону Джона Кірбі. За його словами, перспектива того, що винищувачі, надані у розпорядження США, вилетять з американської бази НАТО в повітряний простір, у якому воює Росія, "викликає серйозні побоювання всього Альянсу".

Читайте більше: Пентагон назвав пропозицію Польщі щодо МіГів для України "неприйнятною"

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МАГАТЕ заявило про погіршення ситуації на Чорнобильській АЕС. За його даними, персонал ЧАЕС не змінюється уже майже два тижні - з часу захоплення станції військовими РФ. МАГАТЕ стурбоване стресовою ситуацією та закликає до переговорів про гарантії безпеки.

Читайте більше: МАГАТЕ заявило про погіршення ситуації на Чорнобильській АЕС

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Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд назвала німецько-російський проєкт "Північний потік-2" "мертвим". "Я думаю, що "Північний потік-2" уже мертвий", - заявила вона на слуханнях в Сенаті щодо України. "Тепер це шмат металу на дні морському, і я не думаю, що його колись реанімують", - цитує Нуланд агенція AFP.

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Влада Великобританії оголосила, що може затримати будь-який російський літак, який вторгся в повітряний простір країни. "Я визнав кримінальним злочином вторгнення БУДЬ-ЯКОГО російського літака в повітряний простір Великобританії, і тепер уряд Великобританії може затримувати ці літаки, - написав у Twitter британський міністр транспорту Грант Шеппс. - Ми задушимо можливість наближених Путіна продовжувати жити як зазвичай, тоді як гинуть тисячі безневинних людей".

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Росія зупиняє торги іноземною валютою дло 9 вересня. Про це повідомив центробанк РФ. Віднині до 9 вересня банки не можуть продавати іноземну валюту громадянам, однак іноземну валюту можна досі обміняти на рублі.

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В Україні через війну, розв'язану Росією, з 24 лютого загинули 52 дітей. Такі дані навів президент України Володимир Зеленський. "Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішою кількістю було для мене 50. 50 убитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину стало 52. 52 дитини. Ніколи не пробачу цього. І знаю, що ви ніколи це не вибачте окупантам", - сказав український президент у відеозверненні.

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Володимир Зеленський у відеозверненні подякував президенту США Джо Байдену за рішення відмовитись від російських газу та нафти і закликав міжнародних партнерів робити те саме. За його словами, у світі знайдуть іншу бензоколонку. Водночас президент України запевнив українців у тому, що "після війни" обов'язково настане.

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