Україна не пристане на альтернативи вступу до ЄС - Єрмак

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 19 травня.

На цій сторінці DW стежить за новинами другої половини п'ятниці, 20 травня (час київський).

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Постійний представник Білорусі при ООН Валентин Рибаков зустрівся з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем у штаб-квартирі організації, йдеться у повідомленні МЗС Білорусі. Там також зазначається, що білоруська сторона передала особисте послання правителя країни Олександра Лукашенка Гутеррішу. Крім того йдеться, що сторони обговорили проблему міжнародної продовольчої безпеки. Зміст послання не розкривається, водночас його передали на тлі повідомлень про можливе скасування санкцій щодо Мінська в обмін на допомогу із експортом зерна з України.

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Україна не погодиться на альтернативи вступу до Євросоюзу, які знову почали звучати останнім часом. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи у п'ятницю в аналітичному центрі Atlantic Council.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон пропонував створити нове політичне об'єднання, до якого можна буде приймати країни, які не входять до ЄС, наприклад, Україну. Цю ідею підтримав канцлер ФРН Олаф Шольц.



Росіяни розбомбили будинок культури в Лозовій

++19.30++

Російська ракета влучила в будинок культури у місті Лозова на Харківщині, внаслідок чого семеро людей дістали поранення, серед них - 11-річна дитина. Про це в своєму Telegram повідомив Володимир Зеленський, опублікувавши відео". "Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість".

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що російські війська навмисно цілилися у будівлю. За його даними, ще дві ракети вдалось відбити. Під час удару в будівлі знаходилося п'ять осіб. "Люди дивом залишилися живі, майже у всіх легкі поранення", - повідомив міністр. "Будинок культури в Лозовій був одним з найбільших в Харківському регіоні. Великий зал розрахований на 1 078 місць. В 2021 році ми його тільки-но відреставрували", - написав Ткаченко у Facebook.

++19.12++

42 держави стали на бік України у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН та оголосили про намір приєднатися до позову, повідомив у п'ятницю президент Володимир Зеленський.

"Я вдячний партнерам, які обрали правильний бік історії. Це бік правди, міжнародного права та справедливості. Разом ми притягнемо РФ до відповідальності", - написав він у Twitter.

МЗС України розмістило інфографіку країн-партнерів у Міжнародному суді ООН.





++18.40++

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті знищено 30 відсотків житлового фонду. За його словами, у майбутньому при будівництві нових будівель, шкіл та дитячих садків обов'язково проєктуватимуся бомбосховища.

++17.50++

У липні Україна отримає перші 15 зенітних самохідних установок "Гепард"від Німеччини, повідомив речник міністерства оборони ФРН. Це питання також обговорювалося під час розмови міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт (Christine Lambrecht) та її українського колеги Олексія Резнікова.

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++17.21++

Армія РФ зруйнувала понад 11 тисяч будинків на Луганщині, із них майже 3200 - багатоповерхівки, повідомив глава військової адміністрації Сергій Гайдай. Реєстр зруйнованих та пошкоджених будинків ведеться зокрема за даними онлайн-опитування серед жителів області. Вже опрацьовані понад 3 500 таких анкет, зазначає Гайдай. За його даними, економічні втрати обчислюються сотнями мільярдів гривень.

++17.10++

Випускники шкіл отримають документи про освіту незалежно від місця перебування. Відповідний наказ підписав міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Як зазначає пресслужба міністерства, керівники органів управління у сфері освіти обласних і Київської міської державної адміністрації повинні забезпечити видачу випускникам документів про загальну середню освіту та додатків до них. Інформація щодо закладів, де це зробити неможливо, має бути надана до 30 травня. Найближчим часом також розроблять порядок видачі документів про освіту учням, які перебувають закордоном, наголошують у МОН.

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++16.40++

Збройні конфлікти є основною причиною голоду у світі, заявив генеральний директор Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Цюй Дун'юй на засіданні Ради Безпеки ООН. За його даними, з 2018 по 2021 роки кількість людей у всьому світі, які зіткнулися з гострою нестачею продовольства, зросла на 88 відсотків, перевищивши 139 мільйонів. У 2022 році цей показник досяг майже 193 мільйона. Водночас війна в Україні несе ризик того, що кількість людей у світі, яким загрожують перебої із забезпеченням продовольством та голодом, до 2023 року може зрости ще на 18,8 мільйона, наголосив глава FAO.

++16.16++

Обсяг німецького експорту до Росії різко знижується на тлі посилення санкцій через війну РФ проти України. У квітні показник експорту ФРН до РФ знизився на 63,1 відсотка у порівнянні з тим самим місяцем 2021 року до 0,9 мільярда євро, повідомило Федеральне статистичне відомство. У такий спосіб РФ опустилася минулого місяця на 14-те місце серед найважливіших країн, до яких Німеччина експортувала свою продукцію. Ще у лютому вона посідала п'яту позицію.

++15.50++

Війська РФ завдали чергового ракетного удару по Одещині, застосуваючи авіацію. Унаслідок цього було зруйновано пляжну вбиральню, повідомляє Одеська міська рада з посиланням на Оперативне командування "Південь".

++15.30++

Сайти низки державних структур Італії зазнали кібератаки, відповідальність за яку італійська влада покладає на об'єднання хакерів Killnet з Росії, повідомив представник МВС. Зокрема, вранці у п'ятницю був недоступний сайт МЗС, Вищої судової ради, а також міністерства культури. Як стверджує МВС, тиждень тому Killnet намагався зламати комп'ютерну систему "Євробачення" під час фіналу конкурсу в Турині, а через кілька днів здійснив атаку на сайт італійської поліції.

++15.00++

РФ припиняє постачання газу в Фінляндію від суботи, 21 травня, повідомляє фінська державна енергетична компанія Gasum, яку про це проінформував російський "Газпром". Компанія продовжить постачати газ фінським споживачам з інших джерел через трубопровід Balticconnector, передає Reuters. "Ми ретельно готувались до цієї ситуації і за умови, що не буде збоїв у газотранспортній мережі, ми зможемо забезпечити всіх наших клієнтів газом у найближчі місяці", - зазначив генеральний директор компанії Міка Вільянен. Gasum напередодні відмовився оплачувати за газ з РФ у рублях.

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