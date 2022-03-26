Україна не поступиться суверенітетом та територіями - Єрмак

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України. DW стежить за подіями суботи, 26 березня, на цій сторінці (оновлюється, час київський). Читайте хроніку війни в Україні за другу половину дня п'ятниці, 25 березня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

++07.55++

Україну не влаштує компроміс на російських умовах, поступок щодо територіальної цілісності країни не буде, заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак під час брифінгу, передає Укрінформ.

"По війні нас не влаштує жодна конфігурація, що ставить під загрозу суверенітет та територіальну цілісність України. Нас не влаштує компроміс на російських умовах. Жертва агресії не має платити за мир. Час платити агресору", - сказав Єрмак та закликав до посилення санкцій проти РФ.

Він додав, що Україні потрібні конкретні речі для ефективного захисту. Зокрема, повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі, важкі озброєння, повноцінний ленд-ліз, далекобійні системи ППО та закрите небо над Україною.

"Варіанти є. На жаль, поки немає політичної волі", - зауважив Єрмак.

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++07.23++

Російські сили розгорнули практично всі підрозділи Росгвардії, які знаходилися на території анексованого Криму та в окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей для придушення спротиву мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні.

Російські військові також активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління, додає Генштаб.

На Донецькому і Луганському напрямках Об'єднані сили відбили всі ворожі атаки та завдали суттєвих втрат російським військовим, йдеться у зведенні.

За минулу добу ЗСУ знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки ворога. Втрати російських військових склали близько 170 осіб, йдеться у повідомленні.

++06:17++

Близько 45 відсотків українців не мають надійного доступу до достатньої кількості продовольства, повідомили у Всесвітній продовольчій програмі (ВПП) ООН. Вже нині відсутня продовольча безпека в Україні, зазначили фахівці. П'ята частина населення змушена задовольнятися меншою кількістю їжі через війну, зазначили у ВПП. Дорослі пропускають їжу, залишаючи її дітям, констатували експерти. ВПП ООН з початку повномасштабного вторгнення Росії надала екстрену допомогу 700 тисячам жителів України.

++05:24++

З огляду на різке подорожчання енергоносіїв через війну в Україні ЄС має намір проводити спільні закупівлі газу. Глави держав та урядів країн ЄС увечері у п'ятницю, 25 березня, після напружених переговорів домовилися дозволити "добровільні спільні закупівлі газу, зрідженого газу та водню", - йдеться у підсумковій декларації саміту.

У документі вказується, що країни-члени Євросоюзу та Єврокомісія мають "терміново" просувати спільні закупівлі на наступну зиму. Така модель має бути корисною також країнам Західних Балкан та "асоційованим східним партнерам" ЄС, тобто Україні, Грузії та Молдові, наголошується в декларації.

++04:31++

США можуть збільшити виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin та переносних зенітних ракетних комплексів Stinger. Про це повідомив помічник уповноваженого Армії США з питань закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш. Його слова наводить тижневик Defense News. Збільшення виробництва необхідне в умовах відправлення значної кількості зброї до Східної Європи для підтримки України. За словами Буша, нарощування виробництва стане відповіддю на рекомендації Конгресу США щодо поповнення арсеналів. "Думаю, ми зможемо це зробити", - додав представник Пентагону.

++03:59++

Вашингтон готує санкції проти російських компаній, які надають товари та послуги для військових та розвідувальних служб, включаючи компоненти подвійного призначення, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на The Wall Street Journal. Як повідомляє американське видання, під санкції, які планується запровадити наступного тижня, можуть потрапити ТОВ "Сернія Інжиніринг" та ТОВ "Сертал", пов'язані з підприємствами з виробництва озброєнь та спеціального обладнання. Видання нагадує, що раніше вони були включені до списку компаній, на яким заборонено експорт чутливих технологій, але з якими було дозволено підтримувати ділові відносини.

Тим не менш, на думку джерел The Wall Street Journal, санкції у поєднанні з обмеженнями експортного контролю перекрили доступ до комп'ютерних чіпів іноземного виробництва, фінансування та компонентів, необхідних для їхнього виробництва всередині Росії.

Серед компаній, включених у новий список санкцій, також компанія з розробки програмного забезпечення та комунікаційних технологій АТ "НДІ-Вектор", великий російський виробник мікросхем АТ "Мікрон", комп'ютерна фірма T-Platforms. Джерела видання зазначають, що щодо цих компаній буде розширено вже введені експортні обмеження шляхом заборони будь-яких фінансових операцій з ними.

++03.17++

Великобританія скерує 2 мільйони фунтів стерлінгів (2,4 млн. євро) на постачання життєво важливих харчів в оточені російськими військами райони України. Як передає агенція Reuters, Лондон таким чином відреагував на запит української влади. Близько 25 вантажівок із сухими продуктами, консервами та водою зі складів у Польщі та Словаччині прибудуть до найбільш постраждалих українських міст. Потреба у продовольстві на місцях в Україні очевидна, оскільки багато жителів в оточених районах ховаються у підвалах "без доступу до їжі та води", зазначила Еліс Гупер, радниця з гуманітарних питань МЗС Великобританії.

++02:31++

Найактивніші наступальні дії російської армії наразі спостерігаються на Харківщині, випливає зі зведення Генерального штабу Збройних сил України за п'ятницю, 25 березня, оприлюдненого у ніч проти суботи. "В районі міста Харків (противник - Ред.) продовжує спроби блокування наших підрозділів та намагається проводити демонстраційні дії, наносить ураження інфраструктурі та оборонним об’єктам міста. Намагається наростити зусилля на напрямку на Ізюм за рахунок переміщення додаткових підрозділів та техніки", - йдеться у звіті Генштабу.

В районі Сум основні зусилля противник зосереджував на закріпленні та утримані раніше зайнятих рубежів, зазначено у зведенні.

На Донецькому напрямку, зазначає Генштаб ЗСУ, російські підрозділи "продовжуюють перегрупування для відновлення наступальних дій з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей".

Подальшого наступу росіян Київ очікує також на Південнобузькому напрямку, де, наразі противник "вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів".

Повідомляється про обстріли позицій ЗСУ на Поліському і Сіверському напрямках.

++01:44++

Президент Франції Еммануель Макрон відкинув вимогу президента Росії Володимира Путіна до Європи сплачувати за постачання газу в рублях. Макрон закинув Москві спробу оминути санкції, запроваджені через війну в Україні. Дії Москви не відповідають тим домовленостям, "які були підписані, і я не бачу, чому ми маємо" приймати цей підхід, зазначив Макрон. За його словами, зробити те, на чому наполягає Росія, неможливо, оскільки це "не передбачено контрактом".

++01:12++

Україна закликає Міжнародний комітет Червоного Хреста допомогти отримати від Росії список громадян, примусово депортованих з Маріуполя до Росії, і забезпечити їх безпечне повернення. Про це віцепрем'єрміністр Ірина Верещук сказала у відеозверненні, передають "Українські Новини". "Ми офіційно звернулися до президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Петера Маурера з вимогою отримати з Росії списки всіх наших громадян, примусово депортованих нею з Маріуполя, і забезпечити їм можливість безпечно повернутися в Україну", - сказала Верещук.

Російські ЗМІ повідомляють з посиланням на інформацію прикордонної служби РФ, що 24 березня в Ростовську область з Донбасу прибуло понад 15 тисяч біженців.

++00:53++

До України доставлено нову партію зброї з Німеччини, повідомляє агенція dpa з посиланням на українські урядові кола. Йдеться про 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3. Крім того, українській стороні передано 8 мільйонів набоїв для стрілецької зброї. Згідно з інформацією dpа, надано також 350 тисяч продовольчих пайків, 50 одиниць медичного транспорту та матеріали для надання медичної допомоги. Після саміту ЄС у Брюсселі канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв надати Києву додаткові озброєння.

++00:14++

Низка інформаційних агенцій з посиланням на неназваного представника Міністерства оборони США повідомляють про спроби Збройних сил України повернути контроль над Херсоном. "Українці намагаються відбити Херсон. За нашою оцінкою, Херсон на даний момент знову став територією, за яку точаться бої", - наводить слова представника Пентагону у ніч на суботу, 26 березня інформаційна агенція AFP. Як зазначив у розмові з журналістами американський посадовець, контроль російської армії над містом є хитким. "Ми не можемо достеменно підтвердити, хто на даний момент контролює Херсон. Однак місто не настільки однозначно перебуває під російським контролем, як раніше", - зазначив анонімний посадовець.

Посилаючись на брифінг представника Пентагону, про бої за відновлення українськими силами контролю за Херсоном повідомляє й інформаційна агенція dpa. Посадовець міноборони США, зазначає агенція, вказав на значні проблеми росіян з логістикою. За даними співрозмовника у Вашингтоні, багато що вказує на наміри Москви перекинути в Україну додаткові сили, що нині перебувають у Грузії.

Водночас, українські органи влади не підтверджують інформацію про втрату контролю над Херсоном з боку росіян. "Українська правда" з посиланням на керівника Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагуту повідомляє, що місто контролює російська армія. Видання повідомляє з посиланням на джерела у Києві, що Збройні сили України ведуть бої на території Херсонської області, однак не у Херсоні.

Ти часом віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук висловила сподівання, що Російська Федерація дозволить у суботу автомобілям ООН проїхати гуманітарним коридором до Херсона. "На завтра ООН обіцяє, що домовиться з росіянами про відкриття для машин ООН гуманітарного коридору і вони обіцяють завезти медикаменти та продукти. Подивимося, але нам поки що не вдавалося відкрити коридор на Херсон", - навела слова Верещук інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна" ввечері у п'ятницю, 25 березня.