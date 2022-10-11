Україна у ООН попередила про наслідки перемоги Росії

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав врятувати Організацію Об'єднаних Націй і не допустити перемоги "російського бачення майбутнього". Про це він заявив, виступаючи на 11-й надзвичайній спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку в понеділок, 10 жовтня
"Ми маємо врятувати ООН. Не в ім'я цієї зали, тижнів високого рівня та інших процедурних і протокольних заходів, що є звичайною роботою з 45-го року. Ми маємо це зробити в ім'я себе, оскільки більшість із нас опиниться в дуже вразливому та незахищеному становищі, якщо візьме гору російське бачення майбутнього, майбутнього, де лише ядерна міць, розмір збройних сил та кількість суден і літаків мають значення", - сказав Кислиця, цитує "Інтерфакс-Україна".
Дипломат розповів про обстріли у понеділок Києва та інших українських міст. "Весь світ знову побачив справжнє обличчя терористичної держави, яка вбиває наш народ", - сказав він. Кислиця повідомив про загибель членів своєї родини від атак РФ. "Мої близькі родичі перебували у житловому будинку, який атакувала РФ. Росія вже вбила деяких членів моєї сім'ї і цій жорстокості немає кінця", - цитують Кислицю "Українські новини".
Диломат також заявив, що нинішня Росія робить усе можливе, щоб повернути Україну "у 30-ті роки минулого року, навіть у 40-ті, коли Гітлер знищував суверенні держави шляхом вторгнення, хибних референдумів та аншлюсів". "Ми - на перехресному моменті, коли ООН або відновить до себе довіру, або, зрештою, зазнає краху", - сказав Кислиця.
Він наголосив, що у війні проти Україні Росія втілює тактику випаленої землі - той самий сценарій, що вів Кремль у Чечні та Сирії. Він додав, що за російською делегацією залишається "слід крові, коли вона входить до зали ООН".
Екстрене засідання Генеральної Асамблеї ООН було присвячене анексії Росією окупованих українських регіонів. Представники країн світу обговорили проєкт резолюції із закликом до РФ скасувати незаконне приєднання територій, а також до пошуку мирного врегулювання військового конфлікту.
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