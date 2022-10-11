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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Сергій Кислиця
Сергій КислицяФото: Spencer Platt/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Україна у ООН попередила про наслідки перемоги Росії

Ольга Журавльова
3 год. тому

Постпред України в ООН Сергій Кислиця закликав врятувати організацію від російського бачення майбутнього.

https://www.dw.com/uk/ukraina-na-genasamblei-oon-poperedila-pro-naslidki-peremogi-rf-dla-svitu/a-63400151

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав врятувати Організацію Об'єднаних Націй і не допустити перемоги "російського бачення майбутнього". Про це він заявив, виступаючи на 11-й надзвичайній спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку в понеділок, 10 жовтня

"Ми маємо врятувати ООН. Не в ім'я цієї зали, тижнів високого рівня та інших процедурних і протокольних заходів, що є звичайною роботою з 45-го року. Ми маємо це зробити в ім'я себе, оскільки більшість із нас опиниться в дуже вразливому та незахищеному становищі, якщо візьме гору російське бачення майбутнього, майбутнього, де лише ядерна міць, розмір збройних сил та кількість суден і літаків мають значення", - сказав Кислиця, цитує "Інтерфакс-Україна".

Дипломат розповів про обстріли у понеділок Києва та інших українських міст. "Весь світ знову побачив справжнє обличчя терористичної держави, яка вбиває наш народ", - сказав він. Кислиця повідомив про загибель членів своєї родини від атак РФ. "Мої близькі родичі перебували у житловому будинку, який атакувала РФ. Росія вже вбила деяких членів моєї сім'ї і цій жорстокості немає кінця", - цитують Кислицю "Українські новини".

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"Росія хоче повернути Україну у 30-ті роки"

Диломат також заявив, що нинішня Росія робить усе можливе, щоб повернути Україну "у 30-ті роки минулого року, навіть у 40-ті, коли Гітлер знищував суверенні держави шляхом вторгнення, хибних референдумів та аншлюсів". "Ми - на перехресному моменті, коли ООН або відновить до себе довіру, або, зрештою, зазнає краху", - сказав Кислиця. 

Він наголосив, що у війні проти Україні Росія втілює тактику випаленої землі - той самий сценарій, що вів Кремль у Чечні та Сирії. Він додав, що за російською делегацією залишається "слід крові, коли вона входить до зали ООН".

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Екстрене засідання Генеральної Асамблеї ООН було присвячене анексії Росією окупованих українських регіонів. Представники країн світу обговорили проєкт резолюції із закликом до РФ скасувати незаконне приєднання територій, а також до пошуку мирного врегулювання військового конфлікту.

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