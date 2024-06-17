Сабо, Буряк і Маркевич про шанси України на Євро-2024

Євро-2024 в Німеччині - четвертий поспіль чемпіонат Європи з футболу для чоловічої збірної України. Їй склад зараховують до найсильніших в історії. Три екстренери оцінили шанси команди на чолі з Сергієм Ребровим.

Шість груп, 24 команди, 51 гра і лише один переможець. Чемпіонат Європи з футболу серед чоловіків 2024 стартував минулого тижня в Німеччині і триватиме до 14 липня. Очікується, що за цей футбольний місяць майже три мільйони вболівальників відвідають стадіони Євро-2024 і ще понад 12 мільйонів завітають до Німеччини, щоб насолодитися футбольним святом у фанзонах, спортбарах і просто на вулицях німецьких міст.

Шанси України на Євро-2024 з футболу

Українська чоловіча збірна вже вчетверте поспіль бере участь у футбольному чемпіонаті Європи. Свій перший матч проти збірної Румунії вона зіграє в понеділок, 17 червня, в Мюнхені. Найкраще досягнення - 1/4 фіналу на Євро-2020. Тоді як на домашньому Євро-2012, який Україна приймала разом із Польщею, а також на Євро-2016 у Франції вийти з групи у матчі серії плей-офф команді не вдалося. DW поспілкувалась з трьома екстренерами української чоловічої збірної про шанси команди на нинішньому чемпіонаті. Україна грає в групі Е разом з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

"Група не така і проста. Я багато грав і з румунами, і з бельгійцями, і зі словаками. У Словаччині така міні-Бундесліга. У Бельгії міцний склад, грають у провідних клубах. Румунія непередбачувана. Вони можуть кому завгодно програти, а з Україною буде віддача. Це чемпіонат Європи і треба налаштовуватися так, що простих ігор не буде", - прокоментував DW головний тренер збірної України у 2002-2003 роках Леонід Буряк.

Йожеф Сабо двічі був головним тренером збірної України з футболу в 1990-их роках Фото: Sergey Dolzhenko/dpa/picture-alliance

Легенда ж українського і ще радянського футболу 84-річний Йожеф Сабо, який двічі очолював збірну в 1994 та 1996-99 роках, в інтерв'ю DW впевнено заявив, що команда нинішнього наставника Сергій Реброва вийде з групи: "Я вболіваю за Реброва і Шевченка. Це мої вихованці. Я створив цей дует "Шевченко-Ребров", поєднав їх. Ребров викликав кращих футболістів у команду, зокрема і молодих. Я переконаний в тому, що вони вийдуть з групи, а далі ми вже подивимося".

Не сумнівається в успіху українців під час групового етапу і Мирон Маркевич, під чиїм керівництвом збірна грала у 2010 році. "Ця команда краща за всі роки незалежності України. З групи ми повинні виходити однозначно. 1/4 фіналу було б непогано, а, можливо, і далі. Я з оптимізмом дивлюся на матчі збірної України", - заявив він в інтерв'ю DW.

Прогноз суперкомп'ютера Opta, який проаналізував різноманітні дані про гравців команди і статистику попередніх матчів, також дає доволі високі шанси українцям на вихід з групи - 69,4 відсотка. Шанс повторити успіх минулого "Євро" і вийти у чвертьфінал оцінюється у 26 відсотків, у півфінал - 9,4 відсотка, фінал - 3,1 відсотка, натомість шанс України на перемогу в турнірі суперкомп'ютер оцінює лише в один відсоток. Втім, це аналіз на основі сухої статистики попередніх років, але, як часто кажуть футбольні поціновувачі, м'яч круглий, і на футбольному полі бувають різні несподіванки. Неочікувані перемоги Греції на Євро-2004 (у фіналі греки здолали португальців 1:0) та Данії на Євро-1992 (у фіналі перемогли німців 2:0) це підтверджують.

Обнадійливий склад збірної України на Євро-2024

Середній вік гравців нинішньої чоловічої футбольної збірної України - 26,4 року. В команді - мікс молодих талановитих футболістів і так званих ветеранів, які мають великий досвід. "У нас ніколи не було стільки футболістів, які б грали за кордоном в основному складі провідних клубів. Раніше був один Шевченко (який у минулому грав, зокрема, італійському "Мілані") і на нього всі молилися. Для мене особисто зараз футболіст номер 1 - це Забарний (який грає в англійському клубі "Борнмут". - Ред.). Він надійно грає у захисті, він все "цементує", - поділився своїми враженнями DW Леонід Буряк.

Леонід Буряк був тренером збірної України з футолу в 2000-их роках Фото: Imago

Українцям справді є ким пишатися. Воротар Андрій Лунін грає за мадридський "Реал", який здобув цьогорічний кубок Ліги чемпіонів УЄФА. Те, що клуб виграв цей уже 15-й такий трофей, - велика заслуга українця на воротах, вважають футбольні експерти. Артем Довбик, який грає за "Жирону", став найкращим бомбардиром цього сезону в чемпіонаті Іспанії, забивши 24 голи. Його колега Віктор Циганков теж виступає за "Жирону". Чимало гравців української збірної і в англійській Прем'єр-лізі: Ілля Забарний, Віталій Миколенко в "Евертоні", Олександр Зінченко в "Арсеналі", Михайло Мудрик в "Челсі". Представлена Україна і в інших європейських лігах.

"Забарний - чудовий захисник і по праву займає своє місце в команді. Степаненко (34 роки, донецький "Шахтар") - так, вік, але він завжди в середній лінії страхує, у відборі працює. Це робоча сила, про яку не можна забувати. Мудрик - гравець, який грає за "Челсі", має грати і за збірну. Довбик - "снайпер", багато забиває. Зінченко - дуже технічний хлопець, вміє передати м'яч, вести гру, але його іноді не до кінця розуміють. Ярмоленко (34 роки, київське "Динамо"), звісно, вік є вік, але він ще може себе показати", - проаналізував для DW Йожеф Сабо.

Футбол і війна: "Основні вболівальники в окопах"

Нинішній Євро-2024 особливий для України і через повномасштабну війну, яку вже понад два роки веде проти неї Росія . Постійні обстріли українських міст військами РФ також впливають і на футболістів. "Грати, звісно, непросто. Я знаю, що вони переживають і багато допомагають нашим військовим. Але вони мають відкинути емоції. Багато наших воїнів будуть дивитися їхні ігри, і треба, щоб гравці показали хороший футбол, в першу чергу для бійців, для підтримки їхнього духу на фронті. І футболісти прекрасно розуміють, що основні вболівальники - в окопах", - зауважує Мирон Маркевич.

Екстренер збірної України з футболу Мирон Маркевич Фото: Ukrainian News/Imago

Леонід Буряк, чий онук зараз живе і грає в Німеччині у регіональній лізі, крім української збірної, також вболіває і за німців. Він впевнений, що попри війну українці здатні показати характер: "Україна обов'язково має приємно здивувати і фахівців, і вболівальників. Тим більше, ми в такому стані. Війна триває… Ось я зараз з вами говорю, і немає світла. А хочеться футбол подивитись. Гра на Чемпіонаті Європи - це велика віддушина для всіх українців".

Перша гра української збірної відбудеться 17 червня у Мюнхені проти збірної Румунії. 21 червня у Дюссельдорфі українські футболісти гратимуть проти словаків. І завершальна група групового етапу за участі українських чоловіків відбудеться 26 червня у Штутгарті - вони змагатимуть із бельгійською командою.