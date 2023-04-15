Україна може розпочати експорт електроенергії до Словаччини

Раніше в квітні Україна вже відновила експорт електроенергії у Польщу і Молдову. Тепер український струм уже невдовзі може потекти й до Словаччини, кажуть в "Укренерго".

Україна вже з 17 квітня може розпочати експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини, повідомила у суботу, 15 квітня, у Facebook пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго".

На аукціоні з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини на дату постачання 17 квітня було розподілено 100 відсотків доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників, кажуть у держкомпанії.

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"Дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу наразі складає 400 МВт. "Укренерго" спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу", - йдеться у повідомленні компанії.

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Україна відновила експорт електроенергії в Польщу і Молдову

Україна припинила експорт електроенергії в жовтні 2022 року після початку масованих ракетних обстрілів об'єктів енергосистеми російськими військами.

Відновити його вдалося лише у квітні 2023 року: з 11 квітня - у Молдову, а з 12 - у Польщу. Як зазначали раніше в НЕК "Укренерго", поточні обсяги генерації електроенергії повністю забезпечують потребу українських споживачів. Крім того, в енергосистемі є достатній резерв потужності, завдяки чому є можливість експортувати електроенергію, запевняли в компанії.

Водночас в "Укренерго" наголошують, що експорт електроенергії можливий виключно за умови, що першочергово нею забезпечені українські споживачі.

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