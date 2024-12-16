Україна має лазерну зброю, що вражає літаки - Сухаревський

Лазерна зброя, яку має Україна, називається "Тризуб" і може вражати літаки на низьких висотах, повідомив командувач Сил безпілотних систем Сухаревський. Також ЗМІ писали про поступ у ракетних програмах України.

Україна входить до клубу небагатьох країн, що мають лазерну зброю. Це випливає зі зробленої в понеділок, 16 грудня, заяви командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського, яку він зробив під час конференції "Європейська оборонна промисловість: перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю”, організованої аналітичним центром We Build Ukraine.

"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки", - сказав Сухаревський, якого цитує "Інтерфакс-Україна" .

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За словами Сухаревського, нині Сили безпілотних систем на шляху до того, щоб масштабувати та посилювати лазер. "Він справді працює, він справді є", - наголосив командувач.

Розвиток дрона-"матки", що несе легкі ударні дрони

Окремо Сухаревський звернув увагу на розвиток дрона-"матки", що призначений для перенесення легких ударних дронів. "Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони-"матки", носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть 2 FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об'єкти противника. Як на мене, це справді прорив", - зазначив полковник.

Масштабування цього проєкту - один із найперспективніших елементів у його роботі, додав Сухаревський.

ЗМІ пишуть про масштабування виробництва українських ракет

Тим часом онлайн-видання "Українська правда" оприлюднило матеріал, згідно з яким протягом останніх трьох місяців компанія-виробник випустила близько 100 одиниць крилатих ракет "Пекло", презентованих нещодавно президентом Зеленським.

Крім того, днями ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів в інтерв'ю онлайн-виданню Oboz.ua , що 2025 року очікується поява нових українських ракетних комплексів, зокрема й балістичних.