Україна має досить зброї для початку контрнаступу - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Україна має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти російських військ. Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства заявив у понеділок, 5 червня, в інтерв'ю агентству Reuters.

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Утім, Кулеба не відповів на запитання, чи розпочався контрнаступ. Він зауважив натомість, що найважливіше не те, коли він почався, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Кулеба очікує членства в НАТО після переможного контрнаступу

Також, на думку глави МЗС України, контрнаступальна операція принесе Україні перемогу, необхідну для вступу в Північноатлантичний альянс (НАТО). Водночас Кулеба припустив, що членство в Альянсі буде можливим для України лише після закінчення активних бойових дій.

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Міністр наголосив, що членство в НАТО є наступною великою метою на порядку денному України після того, як деякі з її союзників погодилися навчати українських пілотів на винищувачах F-16, яких так прагне Київ.

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"Ми (вже) розблокували всю зброю..... Не залишилося нічого значного, що ще можна було б виборювати", - сказав він. "Членство в НАТО не може зупинити цю війну, але членство в НАТО зупинить подальші війни. Ось чому найкращий спосіб забезпечити безпеку в регіоні - це прийти до моменту, коли Україна стане членом НАТО", - сказав український урядовець.