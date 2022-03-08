 Україна контролюватиме ціни на деякі ліки та продукти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2022

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Новини

Україна контролюватиме ціни на деякі ліки та продукти

На період дії воєнного стану Україна запровадила контроль цін на низку позицій хліба, круп, борошна, олії, яєць, м'яса, овочів, ліків і пального.

Чоловік із візком у напівпорожньому супермаркеті в Ірпені, фото 3 березня

Чоловік із візком у супермаркеті в Ірпені, фото 3 березня

Україна на період дії воєнного стану доручила обласним військовим адміністраціям разом з Нацполіцією, Держпродспоживслужбою і Держлікслужбою контролювати ціни на певні групи товарів, зокрема, низку харчових продуктів, ліки та пальне. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів номер 223 від неділі, 6 березня. До переліку продуктів, за цінами на які буде здійснюватися контроль, увійшли борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, гречана та вівсяна крупи. Також у цьому списку є свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, масло вершкове, сметана, яйця курячі, олія соняшникова і цукор.

Окрім того, здійснюватиметься контроль роздрібних цін білокачанної капусти, цибулі ріпчастої, буряка, моркви, картоплі, етанолу (розчин 96 відсотків), вітчизняних нестероїдних протизапальних і антибактеріальних ліків, бензину А-95, дизпального та скрапленого газу.

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Підтримка українського бізнесу під час війни

7 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни. За його словами, зокрема, уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду з усіх питань, окрім регулювання цін і контролю за ціноутворенням. 

  • Краматорськ, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Тривають обстріли та бомбардування українських міст. Жахливі руйнування та жертви серед мирного населення... Ця світлина зроблена у Краматорську - 160-тисячному місті у Донецькій області.

  • Тернопіль, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Кася, лікарка, яка живе у Варшаві, організовує евакуацію літніх людей в районі Тернополя.

  • Тернопіль, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Літня жінка з-під Тернополя залишає свій дім з допомогою учасників евакуаційної акції для людей, які не можуть зробити це самостійно.

  • Ірпінь

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Евакуація жителів Ірпеня, 7 березня.

  • Львів, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Потяг з біженцями зі Львова в напрямку Польщі.

  • Вашингтон

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Шлях чи вулиця? "President ZELENSKY WAY" - біля посольства Росії у Вашингтоні.

  • Суми, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Підбита російська військова техніка поблизу міста Суми.

  • Львів

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Плакат у Львові: "Хто з мечем до нас прийде, той від меча і загине".

  • Харків

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Представники тероборони перевіряють підбиту техніку російських військ під Харковом, 7 березня.

  • Любачув

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Жінки та діти виїжджають з України, чоловіки залишаються вдома, щоб захищати. Ця фотографія зроблена в польському місті Любачув.

  • Київ

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Учасник сил територіальної оборони в Києві збирається на патрулювання міста.

  • Будомеж

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Діти-біженці з України в польському Будомежі.

  • Ватра-Дорней, 8 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Родини українських біженців біля вогнища у румунському місті Ватра-Дорней.

  • Захонь

    Війна в Україні - 08.03.2022

    В угорському місті Захонь приміщення місцевого музею передали під розміщення біженців і вивозять експонати.

  • Унтермайтинген

    Війна в Україні - 08.03.2022

    У Німеччині біженців, які прибувають до Берліна, починають перерозподіляти у ніші регіони країни. На цій світлині - пункт тимчасового розміщення в баварському Унтермайтингені.

  • Касіма

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Акція солідарності в Японії. Українські прапори на полі біля міста Касіма.

  • Дрезден

    Війна в Україні - 08.03.2022

    50-метровий пацифістський символ у кольорах національного прапора України на фасаді одного з готелів у східнонімецькому Дрездені.

  • Пекін

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Українські спортсменки і спортсмени продовжують успішно виступати на Паралімпійських іграх у Пекіні. На цій фотографії - медалістки Паралімпіади-2022 Ірина Буй (у центрі), Олександра Кононова (ліворуч) і Людмила Ляшенко (праворуч).

  • Стамбул, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Демонстрація на підтримку України в турецькому Стамбулі.

    Автор: Микола Пермяков


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Докладно

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