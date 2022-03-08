Україна контролюватиме ціни на деякі ліки та продукти

Україна на період дії воєнного стану доручила обласним військовим адміністраціям разом з Нацполіцією, Держпродспоживслужбою і Держлікслужбою контролювати ціни на певні групи товарів, зокрема, низку харчових продуктів, ліки та пальне. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів номер 223 від неділі, 6 березня. До переліку продуктів, за цінами на які буде здійснюватися контроль, увійшли борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, гречана та вівсяна крупи. Також у цьому списку є свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, масло вершкове, сметана, яйця курячі, олія соняшникова і цукор.
Окрім того, здійснюватиметься контроль роздрібних цін білокачанної капусти, цибулі ріпчастої, буряка, моркви, картоплі, етанолу (розчин 96 відсотків), вітчизняних нестероїдних протизапальних і антибактеріальних ліків, бензину А-95, дизпального та скрапленого газу.
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Підтримка українського бізнесу під час війни
7 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни. За його словами, зокрема, уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду з усіх питань, окрім регулювання цін і контролю за ціноутворенням.
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Автор: Микола Пермяков