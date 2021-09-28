Україна хоче визнання своєї європейської перспективи на саміті з ЄС

У Офісі президента України (ОП) очікують від саміту Україна-ЄС, запланованого на 12 жовтня, закріплення в спільній декларації європейської перспективи України, заявив заступник керівника ОП Ігор Жовква.

"Серед тих ключових положень, закріплення яких ми очікуємо у спільній заяві, а ми, безумовно, матимемо відповідні положення, які визнаватимуть європейські устремління та європейський вибір України (...) Безумовно, намагатимемося, щоб ті положення, які стримують європейську інтеграцію України, не знайшли відображення у спільній заяві", - розповів Жовква на пресбрифінгу у вівторок, 28 вересня.

За його словами, документ перебуває ще на стадії роботи, проте вже зараз можна говорити про те, що в декларації "буде чітко закріплено здатність України до подальшої інтеграції з внутрішнім ринком ЄС, зафіксовано оцінку досягнення цілей Угоди про асоціацію, і з української, і з європейської сторони, і прагнення до підготовки спільної оцінки виконання цієї угоди".

Жовква наголосив, що важливим стане блок політичних питань. Він передбачає відображення підтримки з боку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України, заклик до ЄС зупинити агресію РФ з конкретним визначенням сторони-агресора, безумовне виконання мінських домовленостей і продовження політики затвердження персональних і секторальних санкцій щодо Росії.

У майбутній декларації також будуть блоки про економіку, секторальну інтеграцію з ЄС і реформи, зазначив Жовква.