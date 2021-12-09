Україна хоче провести футбольний Суперкубок УЄФА

Президент України Володимир Зеленський заявив про зацікавленість у проведенні в 2024 або 2025 році футбольного Суперкубка УЄФА. Про це він сказав у четвер, 9 грудня, під час зустрічі з президентом Спілки європейських футбольних асоціацій Александером Чеферіном, який приїхав до Києва з нагоди 30-річчя Української асоціації футболу.

"Україна разом з Польщею успішно провела фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року та на високому рівні прийняла фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА у 2018 році. Наша країна має доволі багаті традиції у проведенні на високому рівні світових та європейських чемпіонатів з олімпійських видів спорту", - цитує Зеленського сайт президента України.

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Окрім Суперкубка, який складається з одного матчу між переможцем Ліги чемпіонів та Ліги Європи, Українська асоціація футболу також розглядає можливість подачі заявок на проведення інших футбольних чемпіонатів під егідою УЄФА. Зокрема, йдеться про чемпіонат Європи з футболу серед жінок у 2025 році, чоловічий чемпіонат Європи з пляжного футболу, чемпіонат Європи U-21, чемпіонат Європи U-17, чемпіонат Європи з футзалу та фінал Ліги конференцій УЄФА.

Зеленський також повідомив, що у 2022 році розпочнеться спорудження Національної навчально-тренувальної бази збірних команд України з футболу, де зможуть займатися як чоловічі та жіночі національні збірні, так і дитячі та юнацькі команди.

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Нагадаємо, що у 2018 році Україна провела фінал найпрестижнішого футбольного клубного турніру Європи Ліги чемпіонів УЄФА на полі національного спортивного комплексу "Олімпійський" у Києві. Тоді зустрілися футбольні клуби "Ліверпуль" (Англія) і "Реал" (Іспанія).