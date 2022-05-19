Україна хоче механізм компенсації майном РФ втрат від російської навали - Зеленський

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 20 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами першої половини суботи, 21 травня (час київський).

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Україна пропонує державам-партнерам у законний спосіб визнати те, що Росія має понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини, сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський. "Це важливо не тільки в контексті цієї війни, розв'язаної Росією. А й у контексті будь-яких інших агресивних дій чи то Росії, чи будь-якого іншого потенційного агресора. Зло має отримати відповідь і знати, що буде покаране", - сказав він.

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"Ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій Росії, зможе отримати компенсацію всіх втрат", - пояснив далі Зеленський. За його словами, "на основі такого договору, російські кошти і майно, що перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані та спрямовані до спеціально створеного фонду, з якого всі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію".

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"Це буде справді справедливо. І Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби, кожного снаряда, які вона випустила по нас", - заявив Зеленський. За його словами, Україна пропонує державам-партнерам стати засновниками такого фонду, а також учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядатиме позови, звернення і фізичних, і юридичних осіб. "Уже розпочалася дискусія про необхідність такої компенсації за рахунок російських активів. Світ уже про це говорить. Тож мають зробити. І починаємо такий спеціальний діалог із нашими партнерами", - сказав глава української держави. "Світ побачив, що наявні міжнародні організації та інструменти не можуть впоратися з усіма викликами. Тому потрібно не просто використовувати ті можливості, які вже є, а й пропонувати нові. Це буде дієво", - переконаний Зеленський.