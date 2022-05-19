Україна хоче механізм компенсації майном РФ втрат від російської навали - Зеленський

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87-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 21 травня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 20 травня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами першої половини суботи, 21 травня (час київський).
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Україна пропонує державам-партнерам у законний спосіб визнати те, що Росія має понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини, сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський. "Це важливо не тільки в контексті цієї війни, розв'язаної Росією. А й у контексті будь-яких інших агресивних дій чи то Росії, чи будь-якого іншого потенційного агресора. Зло має отримати відповідь і знати, що буде покаране", - сказав він.
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"Ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій Росії, зможе отримати компенсацію всіх втрат", - пояснив далі Зеленський. За його словами, "на основі такого договору, російські кошти і майно, що перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані та спрямовані до спеціально створеного фонду, з якого всі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію".
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"Це буде справді справедливо. І Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби, кожного снаряда, які вона випустила по нас", - заявив Зеленський. За його словами, Україна пропонує державам-партнерам стати засновниками такого фонду, а також учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядатиме позови, звернення і фізичних, і юридичних осіб. "Уже розпочалася дискусія про необхідність такої компенсації за рахунок російських активів. Світ уже про це говорить. Тож мають зробити. І починаємо такий спеціальний діалог із нашими партнерами", - сказав глава української держави. "Світ побачив, що наявні міжнародні організації та інструменти не можуть впоратися з усіма викликами. Тому потрібно не просто використовувати ті можливості, які вже є, а й пропонувати нові. Це буде дієво", - переконаний Зеленський.