Україна хоче чіткішої позиції майбутнього уряду Німеччини щодо "Південного потоку-2"

Україна хотіла б бачити більш чітку та принципову позицію щодо "Північного потоку-2" у коаліційній угоді трьох німецьких партій, що мають сформувати новий уряд країни. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в четвер, 25 листопада.

"Позитивно оцінюю ті частини коаліційної угоди, які присвячені Україні і Росії, дуже чіткі формулювання щодо РФ. Стримано оцінюю частину, присвячену геополітичним енергетичним проєктам, які реалізуються у Європі. Безумовно, ми хотіли б бачити більш чітку і принципову позицію щодо "Північного потоку-2", - сказав він.

За словами Кулеби, Україна і далі працюватиме з новим урядом Німеччини в питаннях, які стосуються російського газопроводу.

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Кулеба не очікує змін в зовнішній політиці ФРН

В інших аспектах зовнішньої політики Німеччини щодо України Кулеба не очікує жодних радикальних змін чи коригування, і, за його словами, коаліційна угода це підтверджує. Як підкреслив очільник МЗС, в угоді зафіксована підтримка Німеччиною і територіальної цілісності України, і її євроінтеграційних прагнень.

Крім того, міністр додав, що позиція України щодо можливості постачання зброї з Німеччини до України залишається незмінною: вона не бачить перешкод для постачання зброї та зміцнення обороноздатності України. "Немає жодних правових, політичних чи моральних обмежень для цього. Ми спілкуватимемося з новим німецьким урядом і про це", - зазначив Кулеба.

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МЗС готове до співпраці з новим очільником зовнішньополітичного відомства Німеччини

Як зазначив Кулеба, поки шо зарано коментувати те, як можуть скластися відносини очільників МЗС України і Німеччини. Проте з імовірною кандидаткою на цю посаду - співголовою партії Зелених Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) - Кулеба спілкувався ще тоді, коли вона була кандидаткою на посаду канцлера ФРН. "Я буду радий продовжити спілкування і відносини або з нею, або з будь-яким іншим очільником німецького міністерства закордонних справ", - запевнив очільник українського МЗС.

Що зафіксовано в коаліційній угоді про Україну

В коаліційній угоді трьох німецьких партій ідеться про те, що новий уряд підтримуватиме Україну у відновленні повної територіальної цілісності та суверенітету. Три партії вимагають "негайного завершення спроб дестабілізувати Україну, насильства в Східній Україні та анексії Криму". Партнери виступають за вирішення заморожених конфліктів у регіоні шляхом мирного врегулювання та повного виконання мінських домовленостей.

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Крім того, майбутня коаліція готова підтримати Україну на шляху до євроінтеграції. "Ми працюємо спільно з ЄС та державами-членами над розвитком "Східного партнерства". Такі країни як Україна, Молдова і Грузія, які прагнуть членства в ЄС, повинні мати змогу зблизитися з блоком. Ми будемо рішуче та надійно реагувати на демократичні перевтілення та виступати партнером демократичних рухів", - зазначається в угоді. Також у документі йдеться про прагнення "спростити обмін між громадянськими суспільствами завдяки цілеспрямованим послабленням візового режиму".

Новий уряд також прагнутиме поглиблення енергетичного партнерства з Україною - країною "з великими амбіціями в галузях відновлювальної енергетики, виробництва зеленого водню, енергоефективності та скорочення викидів СО2", зазначається у коаліційній угоді.