Україна ідентифікує передані РФ тіла нібито загиблих в Іл-76

У січні цього року в Росії зазнав катастрофи літак, на якому нібито перебували українські військовополонені, яких доставляли на обмін.

Україна отримала від Росії останки ймовірно заглиблих під час авіатрощі у січні цього року літака Іл-76, але вони потребують додаткової ідентифікації. Про це у понеділок, 9 грудня, повідомив український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Щодо заяв російської сторони про передачу тіл українських захисників, ймовірно загиблих під час авіатрощі літака ІЛ-76. Під час останніх репатріаційних заходів до України з держави-агресора передані останки загиблих, що потребують додаткової ідентифікації", - ідеться у дописі штабу у Telegram. Повідомляється, що станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям.

Раніше у цей день російська пропагандистська агенція "РИА-Новости" повідомила з посиланням на російську уповноважену з прав людини Тетяну Москалькову, що Росія передала українській стороні тіла військовополонених, загиблих у авіатрощі у січні 2024 року.

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Падіння російського Іл-76 нібито з 65 українськими військовополоненими

Нагадаємо, 24 січня 2024 року в Бєлгородській області РФ упав військовий літак Іл-76. Російська сторона стверджує, що його збили українські сили, а на борту перебували українські військовополонені, яких нібито доставляли на обмін.

Головне управління розвідки міністерства оборони України підтвердило лише, що на 24 січня планувався обмін полоненими. Росія не повернула тоді 65 полонених зі списку. Пізніше у відомстві констатували, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, однак даних про те, чи перебували на борту літака, що впав, українські полонені, немає.

Росія ж заявляла, що рештки загиблих ідентифіковані і вона готова передати їх Україні. Втім, дій щодо цього Росія публічно не вчиняла.

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