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Український прапор у БородянціФото: Philip Reynaers/BELGA/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Україна хоче провести мирний саміт на майданчику ООН

Ольга Журавльова | Олена Перепадя
16 хв. тому

Йдеться про залучення всіх країн на борт, пояснив намір міністр закондонних справ України Дмитро Кулеба. Новини дня.

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Війна Росії проти України - новини вівторка, 27 грудня (час київський)

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Міноборони України вважає, що російські військові поставили собі за мету вийти до кінця року на адміністративний кордон Донецької області. Таку думку висловила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Найбільше військової техніки та озброєння, за її словами, російська армія сконцентрувала в районі міста Бахмут. "Там був незначний поступ, але ворога витіснили. На сьогодні ворог намагається оточити місто, але у них також це не виходить", - розповіла Маляр.

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Російська окупаційна влада готує так звану "евакуацію" жителів Енергодара Запорізької області, стверджує український "Центр національного спротиву". Людей планується вивозити автобусами до міста Джанкой в окпованому Криму - спочатку добровільно, а згодом і примусово, заявили в Центрі.

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Україна хоче провести мирний саміт на майданчику ООН

Київ хоче провести мирний саміт на майданчику ООН протягом найближчих місяців, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю AP. За його словами, український уряд хотів би провести форум до кінця лютого, а головою має стати генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. "Організація Об'єднаних Націй могла б стати найкращим майданчиком для проведення цього саміту, тому що не йдеться про те, щоб зробити послугу якійсь країні. Йдеться про залучення всіх країн на борт", - наголосив Кулеба.

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Глава комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) розкритикувала політику канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) у питанні постачання озброєнь Україні і закликала до довгострокового та превентивного планування військової допомоги. "Це проблема. Завжди лише відгукуватись на українські заклики про допомогу - це не довгострокова стратегія. Зброя має доставлятися превентивно туди, де вже виникають вузькі місця", - сказала вона. Відмова Німеччини постачати Україні бойові танки "не тільки незрозуміла, а й тривожно недалекоглядна", додала Штрак-Ціммерман. 

Тато приїхав з передової до дітей відсвяткувати Різдво

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Україна хоче провести мирний саміт на майданчику ООН

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