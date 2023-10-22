Україна співпрацюватиме з Катаром для повернення дітей з РФ

Катар відіграє вагому посередницьку роль у поверненні депортованих до РФ українських дітей, наголошує Володимир Зеленський. Київ готовий й надалі координувати зусилля в цьому напрямі з Дохою.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані у неділю, 22 жовтня, визнав вагому посередницьку роль цієї близькосхідної країни в поверненні незаконно депортованих до Росії українських дітей.

"Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, - це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці", - наводить слова українського президента його пресслужба.

Напередодні голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що до України вдалося повернути ще чотирьох незаконно вивезених до РФ дітей: 17-річну дівчину та трьох хлопчиків - шести, трьох та дев’яти років.

Двох із цих дітей росіяни вивезли з Херсонської області під час окупації. Одна дитина опинилася у окупованому Криму, ще одна - у дитячому будинку в Брянській області Росії, повідомив голова Офісу президента.

Раніше цього тижня офіційні представники Катару анонсували повернення додому чотирьох українських дітей в рамках механізму виробленого за посередництва цієї країни. Наразі не уточнюється, чи йдеться про одних і тих самих дітей, однак вік і історії вивезення частини з них збігаються.

Гуманітарна допомога Катару

Також Володимир Зеленський подякував Катару за виділення гуманітарної допомоги на 100 мільйонів доларів, яка була спрямована на зміцнення українського енергетичного сектора, а також на обладнання для швидких та хірургічних відділень тощо.

"Президент України відзначив зацікавленість Катару в реалізації гуманітарних проєктів першої леді Олени Зеленської щодо відновлення зруйнованих лікарень", - повідомляє пресслужба.

Водночас голова української держави наголосив на важливості участі країн Перської затоки у реалізації української формули миру. Він подякував Досі за те, що її делегація брала участь в консультаціях радників із питань національної безпеки у Саудівські Аравії у серпні, а також планує взяти участь у зустрічі на Мальті, що має відбутися наступного тижня.

Окремо співрозмовники зупинилися на ситуації на Близькому Сході й погодилися з необхідністю докладання зусиль для деескалації конфлікту. Володимир Зеленський наголосив на важливості безперешкодного функціонування гуманітарних коридорів для евакуації цивільних та постачання гуманітарних вантажів.