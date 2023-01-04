Київ готує кампанію з адвокації виключення Росії з ООН

Міністерство закордонних справ України готує широку кампанію з публічної адвокації позбавлення Росії її статусу постійного члена Радбезу ООН і члена ООН загалом. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 4 січня.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що незабаром відбудеться наступне засідання контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн". "Воно буде дуже важливим для оголошення нових рішень", - сказав міністр на брифінгу. Деталей він не повідомив.

Кулеба також подякував генеральному секретареві Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнсу Столтенбергу за заклик до країн-членів максимально посилити внески в оборону України.

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++13:18++

Верховний представник Європейського Союзу з безпекової та закордонної політики Жозеп Боррель запросив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу взяти участь в першому в 2023 році засіданні Ради міністрів ЄС, яке відбудеться 23 січня. Про це Кулеба розповів на брифінгу.

Він також повідомив, що на саміті Україна-ЄС 3 лютого будуть обговорювати виконання Україною рекомендацій Європейської комісії, необхідних для переходу до "передвступних" переговорів з ЄС, а також імплементацію так званої української "формули миру".

++12:50++

Україна готує кампанію з адвокації виключення Росії з ООН

Після ініціативи позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй та члена ООН загалом Україна готує наступні кроки. "Вони включатимуть як подальші офіційні заяви, так і широку кампанію з публічної адвокації", - повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу.

За його словами, "у низці столиць з подивом дізналися про факт незаконного перебування Росії в Раді безпеки", низка країн уже підтримала позицію України в публічних коментарях, "інші розділяють наш погляд, поки не кажучи про це публічно", а ще частина "ретельно вивчає питання і піднімає архіви".

"Росія каже, що не звертає уваги на це, але не публічно ми знаємо, що ця тема їх, м'яко кажучи, дуже турбує. По суті, ми поклали початок процесу делегітимізації перебування Росії в Радбезі ООН", - сказав Кулеба.

++12:35++

Відбій тривоги по Україні

По всій Україні - відбій повітряної тривоги. Вона тривала близько двох годин. Про удари не повідомлялося. Тривогу оголошували, оскільки у Білорусі злетіли два винищувачі. Близько о пів на першу обидва приземлилися.

++12:06++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розраховує на розгортання американських систем протиповітряної оборони Patriot у максимально стислі терміни. "Підготовка до передачі цих систем уже розпочалася", - сказав він на брифінгу.

++11:40++

74 відсотки українців вважають себе готовими до можливих проблем з опаленням узимку. Як свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), частка тих, хто вважає свої домогосподарства повністю готовими, зросла з вересня з 24 до 34 відсотків. Ще 40 відсотків називають себе скоріше готовими, але при цьому вважають, що ще є дещо, що треба зробити. Щось вже зробили, але в цілому не готові 13 відсотків, зовсім не готові - вісім, не змогли відповісти - п’ять.

++11:08++

Україна збиває "Шахеди" значно дорожчими ракетами ППО - NYT

Україна захищається від недорогих російських безпілотників набагато дорожчими ракетами, пише американське видання The New York Times.

NYT: Україна збиває російські дрони іранського виробництва типу Shahed у тому числі з NASAMS (на фото), які коштують до 500 тисяч доларів. Фото: Robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa/picture alliance

Керівник української консалтингової компанії "Мольфар" Артем Старосєк підрахував, що використання ракети для збиття безпілотника коштує щонайменше в сім разів дорожче, ніж його запуск. "Виробництво іранських безпілотників може коштувати лише 20 тисяч доларів, тоді як вартість запуску однієї з ракет "земля-повітря", яку використовує Україна, може коливатися від 140 тисяч доларів за ракету С-300 радянських часів до 500 тисяч доларів за ракету для американського NASMS", - зазначає видання.

Попри високу вартість ракет протиповітряної оборони (ППО), витрати на збиття безпілотників потрібно розглядати в контексті, зазначається в статті. За словами Старосєка, збити безпілотник все ж коштує значно менше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію. Крім того, це зберігає людські життя, наголошує він.

++10:40++

По всій Україні повітряна тривога

Повітряна тривога оголошена на всій території України.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", між 10:30 та 10:40 у Білорусі злетіли два винищувачі.

++10:30++

Внаслідок обстрілів Росією території України 3 січня загинули троє цивільних: двоє на Херсонщині та один на Донеччині. 13 мирних громадян були поранені: по п'ять у Херсонській та Донецькій області, двоє - у Харківській, один - у Запорізькій, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко з посиланням на зведення голів обласних військових адміністрацій.

++10:20++

На Херсонщині через обстріли армією РФ 3 січня загинули двоє людей, п'ятеро жителів отримали поранення різного ступеню тяжкості. Російські солдати обстрілювали територію області 73 рази за добу з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Зокрема, Херсон атакували 11 разів, у тому числі житлові квартали міста. Снаряди влучили в суднобудівний завод, газопровід, приватні та багатоквартирні будинки, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++09:53++

На Харківщині внаслідок російських обстрілів 3 січня були поранені двоє цивільних. "У Куп'янському районі поранення зазнали чоловіки 42-х та 72-х років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++09:30++

Удар ЗСУ по Макіївці засвідчив непрофесійність росіян - британська розвідка

У будівлі професійного технічного училища в окупованій Макіївці на Донеччині, де базувалися російські солдати, могли зберігатися боєприпаси, які здетонували під час удару Збройних сил України, спричинивши вторинні вибухи, вважають у британській військовій розвідці з огляду на масштаби пошкоджень. "Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєприпасів ще задовго до нинішньої війни, але цей інцидент підкреслює, як непрофесійні практики сприяють високому рівню втрат в Росії", - йдеться у щоденному зведенні міністерства оборони Великобританії.

Розбір завалів у Макіївці Фото: RIA Novosti/SNA/IMAGO

За твердженням української сторони, в Макіївці загинули 400 та були поранені 300 російських військових. У міністерстві оборони РФ підтвердили загибель 89 солдатів.

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++09:02++

Окупаційна влада Севастополя заявила про збиття вночі в районі аеропорту "Бельбек" двох безпілотників.

++08:37++

Внаслідок обстрілів російською армією території Донеччини 3 січня загинув цивільний у Кураховому. Ще п'ятеро людей дістали поранень, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++08:18++

Ердоган поговорить з Путіним і Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе сьогодні телефонні переговори з президентами Росії Володимиром Путіним та України Володимиром Зеленським, повідомив його речник в ефірі телеканалу NTV.

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++07:55++

Ввечері 3 січня російські солдати атакували ракетами околиці Запоріжжя. "В результаті прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Постраждали також житлові будинки, що розташовані поруч. За попередніми даними, одна людина поранена.

++07:28++

Війська РФ завдали протягом минулої доби семи ракетних і 18 авіаційних ударів та здійснили понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, українські військові відбили за добу атаки російської армії в районах двох населених пунктів Луганщини та восьми Донеччини. Авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупаційних військ та удар по позиції російського зенітно-ракетного комплекса, а ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, п'ять районів зосередження сил і техніки, склад боєприпасів і пункт управління безпілотниками. "Підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області: знищено два склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено два пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил РФ", - ідеться у зведенні.

++07:14++

Міноборони РФ визнало загибель ще 26 солдатів у Макіївці

Міністерство оборони РФ визнало загибель ще 26 російських солдатів у Макіївці на Донеччині внаслідок ракетного удару Збройних сил України по пункту їхнього базування. "Під час розбору завалів залізобетонних конструкцій кількість загиблих наших товаришів збільшилася до 89. Серед загиблих - заступник командира полку підполковник Бачурін", - ідеться у Telegram міністерства, яке раніше підтвердило загибель 63 військових.

Україна ж стверджує, що в Макіївці загинули 400 і були поранені 300 російських військових. Міноборони РФ заявляє, що їх атакували в новорічну ніч у будівлі професійного технічного училища чотирма снарядами системи HIMARS.

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