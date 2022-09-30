Україна готова до діалогу з РФ, але без Путіна - Зеленський

219-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 30 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 29 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 30 вересня (час київський).

++18.50++

Під санкції Великобританія потрапила очільниця Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна. Їй заборонили в'їзд до країни і заморозять активи в разі наявності

++18.45++

МЗС Канади в п’ятницю також оголосило про додаткові санкцій через анексію Росією територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Країна запроваджує заходи проти 43 російських олігархів, фінансистів та членів їхніх родин, проти "керівного органу Херсона" та ще 35 представників окупаційної влади у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі.

"Ці люди та організації - співучасники відчайдушної спроби Путіна підірвати принципи державного суверенітету та розділяють відповідальність за безглузде кровопролиття", – йдеться у заяві канадського уряду.

++18.30++

Мінфін США в п'ятницю включив до санкційних списків щодо Росії десятки фізичних і юридичних осіб, зокрема депутатів Держдуми і Ради Федерації, а також родичів високопосадовців РФ. У документі Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), який цитує "Інтерфакс-Україна" зазначено, що під санкції, зокрема, потрапила перша у світі жінка-космонавт, член Держдуми Валентина Терешкова.

Санкції також запровадили проти родичів глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, прем'єра Михайла Мішустіна, мера Москви Сергія Собяніна, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва.



++18.10++

Збройні сили України оточують російські війська у Лимані, що на Донеччині, повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у п'ятницю, 30 вересня, пише "Громадське". Про оточення також повідомляють ватажки самопроголошених "ДНР" та "ЛНР"

Читайте докладніше: Збройні сили України беруть російські війська в Лимані в оточення

++17.50++

Кабінет міністрів України збільшив суму компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям у рамках програми "Прихисток", з 450 до 900 грн на місяць за кожну розміщену людину, повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



++17.40++

Постійні обстріли збройних сил Росії призвели до руйнувань на Харківщині 11,2 тисячі об'єктів інфраструктури, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу у п'ятницю. За його словами, серед зруйнованих об'єктів - 4,9 тисячі приватних будинків, 3,1 тисячі багатоповерхівок.



++17.30++

Одна людина загинула та ще одна дістала поранень унаслідок артилерійського обстрілу з території РФ увечері 29 вересня прикордонного міста Вовчанськ на Харківщині, повідомляє обласне управління поліції. "Снаряди влучили у квартиру багатоповерхівки у центрі міста. Також пошкоджено приватний будинок. Є загиблий та поранений", йдеться в повідомленні про порушення кримінальної справи щодо порушення законів та звичаїв війни.

У пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації уточнили, що від осколкових поранень загинув 50-річний місцевий мешканець.

++17.20++

ЄС рішуче засуджує жахливий напад РФ на мирних людей, які доставляли допомогу людям на непідконтрольні райони Запоріжжя, повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, пообіцявши, що винних притягнуть до відповідальності



++17.13++

Україна готова до діалогу з Росією, але вже з іншим її президентом, заявив голова держави Володимир Зеленський. "Україна була і залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних та справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо", - зазначив президент України у відеозверненні. Він запевнив громадян, що лише шлях вигнання російських окупантів з усієї території України поверне мир.



++17.00++

Україна подає заявку на "пришвидшений" вступ до НАТО, оголосив Володимир Зеленський після засідання Ради нацбезпеки і оборони. "Ми знаємо, що це можливо, ми бачили як цього року Швеція та Фінляндія розпочали приєднання до Альянсу без плану дій щодо членства. Це справедливо і для України", - зазначив голова української держави. З урахуванням того, що приєднання України вимагає часу на погодження всіма членами НАТО, він запропонував партнерам приєднатись до Київського безпекового форуму - нової ініціативи з гарантій безпеки та військової допомоги Україні.

++16.55++

Кількість загиблих внаслідок обстрілу російськими військами автоколони в Запоріжжі в п'ятницю вранці зросла до 26 людей поранених - до 81, повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області. На місці події продовжують працювати працівники поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, військові та цивільні медики, а також спеціалісти профільних служб. Правоохоронці оглядають місця подій і збирають доказові матеріали збройного злочину.



++16.00++

Путін оголосив про анексію чотирьох регіонів України

Президент Росії Володимир Путін підписав "договори" про "приєднання" до РФ територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin/Sputnik/REUTERS

29 вересня Путін визнав "незалежність" Херсонської та Запорізької областей. При цьому російські війська окупували лише частину цих регіонів, зокрема, місто Запоріжжя ними не контролюється. Укази про визнання "незалежності" псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР", самопроголошених на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Путін підписав ще 21 лютого.

Перед церемонією підписання "договорів" з окупаційними ставлениками, яка пройшла в присутності російських урядовців і депутатів, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ "приєднає" Донецьку та Луганську область "в кордонах 2014 року". Щодо Запорізької та Херсонської областей "потрібно уточнити", сказав він.

Читайте докладніше: Путін оголосив про анексію чотирьох регіонів України

++15.15++

У відповідь на анексію Росією окупованих територій України Захід посилить військову та фінансову підтримку Києва, заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. "Добилися того, що партнери готові не просто засудити якнайсуворіше можливе рішення Путіна про анексію, а й посилити військову, фінансову підтримку України у відповідь", - сказав він.

Кулеба сказав, що "абсолютно спокійний у плані очікуваної реакції світу" на анексію українських територій. "Також ніхто не визнаватиме цієї анексії, і не буде жодних стримувальних чинників для України з погляду ведення бойових дій зі звільнення цих територій", - додав він.

++14.48++

Напередодні анексії Росією окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей Офіс президента України опублікував фото законних очільників цих регіонів.

Після офіційного підписання російським президентом Володимиром Путіним за участю окупаційних ставлеників "договорів про приєднання до РФ нових територій" очікуються рішення Ради національної безпеки та оборони України, про зміст яких поки не відомо.

++14.17++

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував оголошення найближчим часом "хороших новин" після телефонної розмови з американським колегою Ллойдом Остіном. Про це він написав у Twitter.

++13.55++

Норвегія може запровадити заборону на в'їзд туристів із РФ

Норвегія може заборонити в'їзд російським туристам, як це від сьогодні зробила Фінляндія, а до того - країни Балтії та Польща. Вони не видають росіянам власні візи через війну, розв'язану РФ проти України, а з безпекових питань вирішили не пускати на свою територію навіть власників європейських віз інших країн Шенгенської зони. На прикордонні з РФ країни ліг більший тягар після того, як Європейський Союз закрив авіаційне сполучення з Росією через санкції, але не погодив заборону на в'їзд усіх росіян, а лише скасував угоду про спрощений режим із РФ, що зробило процедуру в'їзду дорожчою, довшою та важчою. Після оголошення російським президентом Володимиром Путіним мобілізації на війну в Україні потік росіян, які покидають країну, збільшився.

"Ми швидко закриємо кордон, якщо буде необхідність, і зміни можуть відбутися в короткий строк", - цитує міністерку юстиції Норвегії Емілі Мел агентство Reuters. Поки що, за її словами, Норвегія вирішила лише посилити охорону кордону.

++13.33++

Глава Російської православної церкви Кирило заразився коронавірусом. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на пресслужбу РПЦ.

У 75-річного Кирила нібито "важкі симптоми", які вимагають постільного режиму та ізоляції, тож він скасував участь у запланованих заходах і поїздки, але його стан "задовільний".

Як повідомляють російські ЗМІ, через це патріарх РПЦ не братиме участі в заходах, анонсованих Кремлем щодо "приєднання до РФ" окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

++13.16++

Війська РФ масовано обстріляли Сумську область, внаслідок чого постраждали прикордонні населені пункти. "12 обстрілів і 203 прильоти (…) Втрати серед цивільного населення, дивом, не сталося", - написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

Внаслідок мінометного обстрілу околиць села Павлівка частково пошкоджені п'ять будинків. У селі Соснівка частково пошкоджені чотири господарчі споруди, розірвана лінія електропередач. У місті Середина-Буда через пошкодження лінії електропередач відсутнє електропостачання. В селі Юнаківка пошкоджені лінії електропередач і мережі інтернет. Під обстріли потрапила низка інших територіальних громад. Над усуненням наслідків працюють відповідні служби.

++12.53++

Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Володимир Зеленський Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance

На ньому: заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків, розглянули подальший план звільнення окупованих територій, проаналізували можливі дії РФ у найближчій перспективі, опрацювали питання забезпечення зброєю та боєприпасами Збройних сил України на "найгарячіших напрямках".

"Ми контролюємо ситуацію", - запевнив Зеленський у Telegram.

Засідання провели напередодні анексії Росією частини українських територій.

Читайте докладніше: Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

++12.40++

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що поки зарано говорити, хто може стояти за пошкодженням газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2". "Щодо нападу чи пошкодження трубопроводів зараз, мені здається, багато спекуляцій. Але, відверто кажучи, до проведення повного розслідування ніхто по-справжньому не зможе впевнено визначити, що сталося", - сказав він на пресконференції.

За словами Остіна, напередодні він обговорив те, що трапилось зі своїм колегою з Данії, і той сказав, що "знадобиться кілька днів для формування відповідної команди, щоб оглянути місця події та спробувати визначити, наскільки це можливо, що насправді сталося".

++12.12++

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг анонсував пресконференцію на 19 годину за Києвом. Її тема не уточнюється.

О 15 годині президент РФ Володимир Путін збирається офіційно анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Тим часом український президент Володимир Зеленський збирає екстрені засідання Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони. Сьогодні ввечері засідання проведе Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй.

++11.48++

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про вбивство в Херсоні так званого "першого заступника" глави окупаційної адміністрації Олексія Катериничева. Він нібито загинув унаслідок удару двох ракет із реактивних систем залпового вогню HIMARS по будинку, в якому перебував.

++11.23++

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес таємно відвідав цього тижня Україну. Про це він повідомив у Twitter. "Був радий відвідати свого хорошого друга (міністра оборони України. - Ред.) Олексія Резнікова цього тижня в Києві", - написав він.

Міністри обговорювали збільшення Великобританією військової допомоги Україні. "Наша підтримка їхньої боротьби з російською агресією зростає і продовжуватиметься 2023 року та надалі", - запевнив Воллес.

++11.00++

Український президент Володимир Зеленський закликав Швейцарію збільшити свою підтримку України та заблокувати російські активи, щоби їх можна було використати як відшкодування за війну. Про це він сказав під час спілкування з університетською спільнотою та громадськими діячами Швейцарії.

Зеленський наголосив, що "в питанні боротьби добра і зла не має бути місця для нейтралітету".

Він також висловив побажання, щоби Китай відігравав більшу роль у закінченні війни, впливаючи на Росію та підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України. Зеленський запевнив, що Україна активно працюватиме над тим, щоби розвивати відносини з Китаєм.

Крім того, він висловив переконання, що "після перемоги Україна стане повноправним членом Європейського Союзу". "Сумнівів немає, що впродовж двох-трьох років ми отримаємо членство у Європейському Союзі. Принаймні ми чітко йдемо - і законодавчо, і в діалозі з нашими партнерами. І більшість країн ЄС нас уже там бачать", - сказав він.

Зеленський додав, що Україна також перебуває на шляху до членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та паралельно готує договір щодо гарантій безпеки. "Нам цей договір дуже потрібен. І вкрай потрібен на шляху до НАТО", - сказав він і додав, що скільки часу триватиме цей шлях - невідомо.

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні відбулась спільна нарада уряду, керівництва Верховної Ради та представників Офісу президента щодо прискорення руху України в ЄС. "Ставимо за мету виконати рекомендації Єврокомісії до кінця року та максимально наблизитися до повного виконання Угоди про асоціацію з ЄС", - написав він у Telegram.

++10.45++

Ввечері в п'ятницю Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй обговорюватиме псевдореферендуми, проведені Росією на окупованих територіях України для приєднання їх до свого складу.

Засідання скликали США та Албанія. Вони ж запропонували на розгляд Радбезу резолюцію, яка засуджуватиме такі дії РФ. Шансів на її ухвалення немає, оскільки Росія має право вето, але США намагатимуться принаймні переконати Китай та Індію підтримати її, а не утриматись від голосування, повідомляє CNN.

На засіданні може виступити онлайн президент України Володимир Зеленський.

++10.21++

Штайнмаєр: Росіяни, які проти війни, заслуговують на захист

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) заявив, що росіяни, які виступають проти війни РФ в Україні, заслуговують на підтримку та захист.

Фото: Lino Mirgeler/dpa/picture alliance

"Мільйони людей у ​​Росії підтримують цю війну. Але вірно і те, що є сміливі, щирі, непокірні - і вони заслуговують на нашу підтримку, наше заохочення і наш захист", - сказав він.

Штайнмаєр назвав повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну "жорстокою кампанією проти прав людини, свободи та демократії". "Ми бачимо, як можновладці в Москві перетворюють історію на зброю, як Путін поширює хибні міфи, щоб обґрунтувати свою імперську оману та виправдати війну і насильство", - сказав він.

Читайте детальніше: Штайнмаєр: Росіяни, які виступають проти війни, заслуговують на захист

++09.50++

Удар РФ по Запоріжжю: вже більше 20 загиблих

Кількість жертв удару РФ по гуманітарній колоні в Запоріжжі зросла. За даними голови обласної військової адміністрації Олександра Старуха, відомо про 23 загиблих і 28 поранених. Всі жертви - цивільні.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко уточнив, що, за попередньою інформацією, росіяни випустили 16 ракет із зенітного ракетного комплекса С-300, призначеного для протиповітряної оборони.

Читайте детальніше: Удар по автоколоні в Запоріжжі: загинули понад 20 цивільних

++09.46++

США хочуть створити нове командування для озброєння України

У міністерстві оборони США планують створити нове командування для координації озброєння та навчання української армії. Як повідомляє CNN, нове командування базуватиметься в німецькому Вісбадені, неподалік від багатьох навчальних майданчиків, які використовують США для навчання українських військових. Зазначається, що це створить більш формальну структуру у збройних силах для управління постачанням. Командування буде підпорядковане верховному головнокомандувачу Об'єднаних сил НАТО в Європі генералу Крістоферу Каволі.

++09.21++

ЗСУ оточили російських солдатів у Лимані - ISW

Українські війська, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана на Донеччині. Підрозділи РФ опинилися в "надзвичайно складній" ситуації, йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 29 вересня з посиланням на російські джерела. Аналітики вважають, що українські війська матимуть змогу звільнити Лиман.

Читайте докладніше: ЗСУ, ймовірно, взяли в оточення війська РФ у Лимані - ISW

++08.59++

Сенат США схвалив допомогу Україні на 12 мільярдів доларів

Сенат США схвалив закон, який передбачає понад 12,3 мільярда доларів екстреної допомоги Україні.

HIMARS Фото: Petra News Agency/dpa/picture alliance

У ньому 7,8 мільярда доларів передбачені на військову допомогу Україні, 4,5 мільярда - на підтримку економічної стабілізації та 35 мільйонів доларів - на забезпечення ядерної безпеки та реагування на можливі ядерні інциденти в Україні.

Документ направлений до Палати представників, яка має ухвалити його вже 30 вересня. Після цього закон має підписати президент США Джо Байден.

Читайте детальніше: Сенат США схвалив допомогу Україні на 12 мільярдів доларів

++08.35++

РФ обстріляла цивільну гуманітарну колону на виїзді з Запоріжжя, є жертви

Вранці російська армія завдала ракетного удару по околиці Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Згодом він повідомив, що солдати РФ завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. "Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Є загиблі та поранені. На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби", - написав Старух у Telegram.

++08.14++

Понад 200 тисяч громадян РФ покинули країну після того як російський президент Володимир Путін оголосив мобілізацію на війну в Україну, повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на сукупні дані з різних країн.

++07.55++

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) попереджує про можливість використання білоруських аеродромів російськими збройними силами. "У республіці Білорусь з 21 вересня розпочалася перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі, що опосередковано може свідчити про можливість використання білоруських аеродромів збройними силами РФ. Також відбулася ротація авіаційних підрозділів спільного навчального центру підготовки військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони збройних сил РБ і РФ із заміною трьох з чотирьох наявних багатоцільових винищувачів Су-30М. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі", - ідеться у ранковому зведенні.

За даними генштабу, в окупованому Херсоні мешканців кількох гуртожитків виселили для подальшого заселення російських військових, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямку. "В населеному пункті Токарівка Херсонської області окупанти попередили, що у разі неотримання паспортів РФ до 1 жовтня, жителі підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій", - сказано у повідомленні.

За останню добу російські війська завдали п'ятьох ракетних і 11 авіаційних ударів, а також здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об'єктах на території України. Внаслідок ударів постраждали майже 50 населених пунктів, серед яких Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Нікополь, Вознесенськ, Павлівка, Високопілля, Білогірка та Мирне.

ЗСУ відбили російські атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне 29 вересня. Українська авіація завдала 29 ударів, уразивши три російські зенітні ракетні комплекси, шість опорних пунктів і 20 районів зосередження озброєння та військової техніки. Протиповітряна оборона збила сім безпілотників, зокрема, п'ять - іранського виробництва, один гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25. Українські ракетні війська та артилерія вразили один російський зенітний ракетний комплекс і вісім інших важливих об'єктів, п'ять командних пунктів, шість складів з боєприпасами і паливо-мастильними матеріалами та 15 районів зосередження військ.

++07.37++

У Дніпрі внаслідок нічного удару РФ є загиблий та поранені

Вночі армія РФ атакувала Дніпро ракетами. "Поцілили по житловому кварталу у середмісті - по тому ж, що й кілька тижнів тому. Влучили і в транспортне підприємство. Там сильна пожежа - горить адмінбудівля та з 50 автобусів", - написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

Станом на ранок відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених. "Така ситуація на зараз після нічного прильоту російських "Іскандерів" у мирний Дніпро. Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 постраждали. У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі. Рятувальники з ночі працюють на місцях "прильотів" і з'ясовують масштаби руйнувань", - повідомив Резніченко вранці.

Вночі під атаку з боку РФ потрапив також Нікопольський район міста. Росіяни били по ньому з реактивних систем залпового вогню "Град" і важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді пошкоджені промислові об'єкти, десяток приватних будинків, водопровід і лінія електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі. Минулося без загиблих і поранених.

++07.28++

РФ ударила вночі по висотці в Миколаєві: під завалами люди

Вночі російська армія атакувала Миколаїв. "Маємо влучання безпілотника в будівлю у центрі міста. Працюють всі відповідні служби. Російські терористи обстріляли звичайний житловий квартал. Влучання у житловий будинок. Під завалами люди", - повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За словами голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, нічні атаки відбувались з дронів іранського виробництва. "Між Південноукраїнськом та Вознесенськом чули вибухи. Один шахід пошкодив будівлю в центрі. Один шахід по інфраструктурі", - написав він у Telegram.

Спальний житловий район у Миколаєві атакували двома ракетами, одна з них влучила у дев'ятиповерхівку. "Серйозні пошкодження", - зазначив Кім. Уранці він повідомив, що з-під завалів деблокували жінку. Наразі відомо про вісьмох поранених.

++07.15++

Путін визнав "незалежність" Херсонської та Запорізької областей України

Президент РФ Володимир Путін підписав укази про "визнання державної незалежності та суверенітету" Херсонської та Запорізької областей України. Укази, датовані 29 вересня, були оприлюднені в ніч на п'ятницю.

21 лютого Путін визнав самопроголошені республіки "ДНР" і "ЛНР" та почав повномасштабну війну проти України. 23-27 вересня Росія проводила на окупованих українських територіях псевдореферендуми щодо приєднання до свого складу. Сьогодні о 15.00 Путін збирається підписати договори про "приєднання до РФ нових територій".

Читайте детальніше: Путін визнав "незалежність" Херсонської та Запорізької областей України