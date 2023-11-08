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Україна евакуювала із Сектора Гази першу групу українців

8 листопада 2023 р.

43 українців успішно переправили до Єгипта із Сектора Гази, повідомив Володимир Зеленський. Евакуація триває.

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КПП "Рафах" на кордоні з Єгиптом - єдиний шлях евакуації з Сектора Гази
КПП "Рафах" на кордоні з Єгиптом - єдиний шлях евакуації з Сектора ГазиФото: Abed Rahim Khatib/anadolu/picture alliance

Україна евакуювала із Сектора Гази першу групу з 43 українців, повідомив у середу, 8 листопада, президент Володимир Зеленський у соцмережі Х. За його даними, наразі евакуйовані громадяни перебувають в безпеці на території Єгипту під опікою українських дипломатів.

Україна також допомогла евакуювати 36 громадян Молдови, повідомив президент. "Евакуація триває. Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, інші причетні українські відомства продовжують роботу над евакуацією наших громадян", - додав він.

Напередодні посол України у Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі, наданому агенції "Укрінформ" українським посольством, заявив, що перша група громадян України, яка отримала дозвіл на евакуацію з Гази, складається зі 101 людини. 

"Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази - 101 особа, і 367, які ми запросили, це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу", - сказав тоді посол.

Станом на 31 жовтня, було відомо про загибель 21 українця внаслідок ракетних ударів і нападу терористів ХАМАСу на Ізраїль. У Секторі Гази загинули четверо українців.

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