Зернова угода: Україна експортувала мільйон тонн продукції

185-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 27 серпня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 26 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події суботи, 27 серпня (час київський).

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Вночі Харків потрапив під ракетний обстріл з боку російської армії. Під ударом опинилась центральна частина міста в Основ'янському та Київському районах, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Постраждала історична будівля - будинок купця Адама Піотровського, який кілька років тому реставрували. Також постраждала школа в центрі Харкова. За попередньою інформацією, жертв немає.

++08.00++

Ураження Антонівського мосту в окупованому Херсоні та Дар'ївського в Херсонській області не дозволяє використовувати їх для прямування важкої техніки, йдеться в повідомленні оперативного командування Збройних сил України "Південь" за підсумком доби 26 серпня.

++07.46++

Збройні сили України відбили атаки російських солдатів на декількох напрямках, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. Армія РФ намагалася вести штурмові дії у напрямку Дементіївки, Григорівки, Невельського, Пречистівки, Соледара, Зайцевого та Майорська. Скрізь "успіху не мала та відійшла".

На Волинському та Поліському напрямках триває нарощення сил і засобів радіоелектронної розвідки. На Сіверському напрямку армія РФ продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей "з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів сил оборони України".

Російські підрозділи продовжували обстрілювати з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії населені пункти на Харківському, Краматорському, Слов'янському, Новопавлівському, Авдіївському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

++07.26++

Україна експортувала мільйон тонн агропродукції за "зерновою угодою"

За час роботи "зернової угоди" з трьох українських морських портів вийшов на експорт перший від початку війни мільйон тонн агропродукції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 184-го дня війни.

За його словами, 44 судна з українською агропродукцією вже відправлені у 15 країн світу. Україна має ще 70 заявок на прибуття суден на завантаження зернових. Зеленський зазначив, що мета країни - вийти на обсяг у три мільйони тонн експорту по морю щомісяця.