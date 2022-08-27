Зернова угода: Україна експортувала мільйон тонн продукції

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події суботи, 27 серпня (час київський).
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Вночі Харків потрапив під ракетний обстріл з боку російської армії. Під ударом опинилась центральна частина міста в Основ'янському та Київському районах, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.
Постраждала історична будівля - будинок купця Адама Піотровського, який кілька років тому реставрували. Також постраждала школа в центрі Харкова. За попередньою інформацією, жертв немає.
++08.00++
Ураження Антонівського мосту в окупованому Херсоні та Дар'ївського в Херсонській області не дозволяє використовувати їх для прямування важкої техніки, йдеться в повідомленні оперативного командування Збройних сил України "Південь" за підсумком доби 26 серпня.
++07.46++
Збройні сили України відбили атаки російських солдатів на декількох напрямках, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. Армія РФ намагалася вести штурмові дії у напрямку Дементіївки, Григорівки, Невельського, Пречистівки, Соледара, Зайцевого та Майорська. Скрізь "успіху не мала та відійшла".
На Волинському та Поліському напрямках триває нарощення сил і засобів радіоелектронної розвідки. На Сіверському напрямку армія РФ продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей "з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів сил оборони України".
Російські підрозділи продовжували обстрілювати з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії населені пункти на Харківському, Краматорському, Слов'янському, Новопавлівському, Авдіївському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.
++07.26++
Україна експортувала мільйон тонн агропродукції за "зерновою угодою"
За час роботи "зернової угоди" з трьох українських морських портів вийшов на експорт перший від початку війни мільйон тонн агропродукції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 184-го дня війни.
За його словами, 44 судна з українською агропродукцією вже відправлені у 15 країн світу. Україна має ще 70 заявок на прибуття суден на завантаження зернових. Зеленський зазначив, що мета країни - вийти на обсяг у три мільйони тонн експорту по морю щомісяця.
Зерно на продаж: чому це так потрібно Україні і світу?