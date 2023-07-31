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Україна домовилась з Хорватією про експорт зерна з її портів

Анастасія Шепелева
25 хв. тому

Україна та Хорватія домовились про можливість транспортування українського зерна з портів останньої на Дунаї та в Адріатичному морі, повідомили в українському МЗС.

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Завантаження зерна у вантажівку
Україна зможе експортувати зерно з портів ХорватіїФото: Gleb Garanich/REUTERS

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його хорватський колега Гордан Грлич Радман під час переговорів у Києві домовилися про експорт українського зерна з портів Хорватії. Про це повідомляється на сайті МЗС України у понеділок, 31 липня.

"Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю", - наводить слова Кулеби пресслужба МЗС.

Він зазначив, що кожен внесок у розблокування експорту - це дієвий внесок у продовольчу безпеку світу.

Сторони обговорили постачання зброї

Крім того, на порядку денному переговорів міністрів закордонних справ було питання військової допомоги Україні. "Зі зрозумілих причин, не буду ділитися деталями. Скажу лише, що є конкретні домовленості, які незабаром будуть реалізовані. Окремо відзначу, що допомога, яку надає Хорватія, є дуже солідною, якщо порахувати її частку в загальному військовому бюджеті цієї країни", - зауважив Кулеба.

Міністри також обговорили підготовку до Міжнародної донорської конференції з розмінування в Україні, яка відбудеться у Загребі в жовтні. Кулеба висловив вдячність Хорватії, яка взяла на себе роль одного з глобальних лідерів з розмінування в Україні.

Хорватія візьме участь в реалізації "формули миру"

Також хорватська сторона висловила готовність взяти участь у втіленні низки пунктів української "формули миру", зокрема щодо продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, відновлення поваги до статуту ООН і територіальної цілісності України, досягнення справедливості за російські злочини та запобігання екоциду, повідомили в МЗС України.

У відомстві зауважили, що переговори та пресконференція у Києві відбулися в гібридному форматі - Кулеба взяв участь в онлайн-режимі через позитивний тест на COVID-19.

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