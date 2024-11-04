Україна до кінця року отримає NASAMS від Канади - Зеленський

Україна до кінця року отримає NASAMS від Канади - Зеленський4 листопада 2024 р.
До кінця року Україна отримає систему протиповітряної оборони (ППО) NASAMS від Канади.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в понеділок, 4 листопада.
"Прем'єр-міністр повідомив про відправку першої системи ППО NASAMS, яку замовила Канада. Вона має надійти в Україну до кінця цього року", - йдеться в повідомленні на сайті президента.
Трюдо підтримав "план перемоги" Зеленського
Зеленський подякував Трюдо за організацію 30-31 жовтня в Монреалі міністерської тематичної конференції за четвертим пунктом "формули миру" - "звільнення полонених і депортованих осіб".
"Наступний етап - підготовка підсумкового документа - "плану миру" - за результатами всіх тематичних конференцій", - зазначив президент України.
За його словами, Трюдо підтвердив свою підтримку "плану перемоги", який українська делегація представила йому.