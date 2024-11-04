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Україна до кінця року отримає NASAMS від Канади - Зеленський

Дмитро Шварц
4 листопада 2024 р.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив Володимиру Зеленському про відправку системи протиповітряної оборони NASAMS. Вона має надійти до січня, кажуть в Офісі президента України.

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Система протиповітряної оборони "Насамс"
Система ППО NASAMSФото: Toms Kalnins/EPA-EFE

До кінця року Україна отримає систему протиповітряної оборони (ППО) NASAMS від Канади.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в понеділок, 4 листопада.

"Прем'єр-міністр повідомив про відправку першої системи ППО NASAMS, яку замовила Канада. Вона має надійти в Україну до кінця цього року", - йдеться в повідомленні на сайті президента.

Трюдо підтримав "план перемоги" Зеленського

Зеленський подякував Трюдо за організацію 30-31 жовтня в Монреалі міністерської тематичної конференції за четвертим пунктом "формули миру" - "звільнення полонених і депортованих осіб".

"Наступний етап - підготовка підсумкового документа - "плану миру" - за результатами всіх тематичних конференцій", - зазначив президент України.

За його словами, Трюдо підтвердив свою підтримку "плану перемоги", який українська делегація представила йому.

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