Україна чекає від Гутерріша пояснень щодо зустрічі з Путіним

Зустріч генсека ООН з особою, щодо якої МКС видав ордер на арешт, допускається лише у виняткових випадках, тож Україна чекає пояснень, заявив посол Сергій Кислиця.

Правила діяльності Організації Об'єднаних Націй не дозволяють зустрічей посадовців ООН з особами, щодо яких Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт, окрім вирішення "фундаментальних питань". Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, коментуючи візит генерального секретаря організації Антоніу Гутерріша на саміт БРІКС у Росії, де він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Загальне правило таке: не повинно бути жодних зустрічей між посадовцями ООН та особами, щодо яких МКС видав ордер на арешт. Не має проводитися жодних урочистих зустрічей з такими особами, слід уникати звичайних візитів ввічливості до них. Те саме стосується прийомів, фотосесій, участі в урочистостях з нагоди національних свят тощо", - зазначив Кислиця в інтерв'ю державному інформаційному агентству "Укрінформ ".

Умови зустрічі посадовців ООН з особою, щодо якої МКС видав ордер на арешт

Посол нагадав, що понад 20 років тому ООН і МКС уклали угоду про відносини, на основі якої в 2013 році генсек ООН видав керівні вказівки, що регулюють будь-яку потенційну зустріч між представником секретаріату організації та особою, щодо якої є ордер МКС на арешт.

За цими вказівками, генсек ООН та його заступники можуть вступати в прямий контакт з такою особою лише "з метою вирішення фундаментальних питань", що впливають на здатність ООН та її різних підрозділів, програм і фондів здійснювати свій мандат у відповідній країні, у тому числі з життєво важливих питань безпеки.

"Для виконання важливих заходів відповідно до мандату ООН взаємодіяти безпосередньо з особою, щодо якої МКС видав ордер на арешт, можна лише в необхідному обсязі", - зауважив Кислиця.

За його словами, угода про відносини між ООН і МКС вимагає від організації утримуватися від будь-яких дій, що можуть перешкоджати діяльності суду, його органів, прокурорів, або підірвати авторитет його рішень. На думку дипломата, своїм запрошенням Гутерріша до Казані Путін саме й намагався підірвати авторитет МКС.

ООН не видавала жодної резолюції щодо співробітництва з БРІКС

Кислиця також вказав, що ООН не видавала жодної резолюції щодо співробітництва з БРІКС.

"Про співробітництво ООН з ГУАМ, ШОС та іншими регіональними організаціями Генеральна Асамблея ООН ухвалила відповідні резолюції. Але мені не відомо про існування такого документа про співробітництво між ООН та БРІКС. Ні Рада Безпеки, ні Генеральна Асамблея ООН не давали доручень генеральному секретареві ООН взаємодіяти з БРІКС, а тим більше приймати запрошення від особи, щодо якої МКС видав ордер на арешт", - зазначив він.

За словами постпреда, у керівних вказівках генсека ООН від 2013 року "чітко зазначено, що навіть якби були виняткові обставини, тобто коли контакти з такою особою є абсолютно необхідними, слід спробувати по можливості вступити в контакт з представниками тієї групи чи сторони, які не є суб'єктами виданого МКС ордера на арешт".

Україна чекає від ООН пояснень: "Буде цікаво побачити, чи є лист до МКС"

Кислиця наголосив, що Україна чекає від ООН чіткої інформації про те, які саме "фундаментальні питання" Гутеррішу необхідно було вирішити на саміті БРІКС з Путіним.

"З того, що озвучував заступник речника генсека, я не почув відповіді на це питання", - зауважив постпред.

Також він додав, що, відповідно до встановленої процедури, офіс правових питань ООН мав заздалегідь поінформувати листом прокурора МКС і голову Асамблеї держав-учасниць Римського статуту про намір зустрічі з особою, щодо якої є ордер на арешт, і роз'яснити причини, чому вважається, що така зустріч необхідна.

"Буде цікаво побачити цей лист", - резюмував дипломат.