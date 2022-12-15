Під час головування в Раді Євросоюзу в першому півріччі 2023 року Швеція обіцяє подальшу економічну та військову допомогу Україні та підтримку її шляху до ЄС. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 15 грудня (оновлюється).

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Європейський Союз та Північноатлантичний альянс (НАТО) збираються виступити незабаром зі спільною декларацією, в якій закличуть Росію негайно припинити війну в Україні та вивести свою армію, а Києву пообіцяють повну підтримку.

Узгодити остаточну версію документа, робота над яким триває вже понад рік, заважала напруженість у відносинах між Туреччиною та Кіпром, повідомили американському виданню Politico два дипломати. За їхніми словами, декларацію можуть представити або 19-20 грудня, або на початку 2023 року.

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Україна буде серед пріоритетів головування Швеції в Раді ЄС

Швеція, яка головуватиме в Раді Європейського Союзу в першому півріччі 2023 року, обіцяє надавати пріоритет подальшій економічній та військовій допомозі України, а також підтримці шляху країни до ЄС.

Іншими своїми пріоритетами головування Швеція назвала безпеку, стійкість, процвітання, демократичні цінності та верховенство права. Обґрунтовуючи кожен із них, уряд країни згадував повномасштабне вторгнення Росії в Україну та його наслідки.

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