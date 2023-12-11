Україна більше не очолює пошукові тренди Google у Німеччині

Переважна кількість користувачів пошукової системи Google у Німеччині останнім часом шукає інформацію про війну в Секторі Гази. Про це свідчить річна статистика інтернет-гіганта за 2023 рік, опублікована в Берліні у понеділок, 11 грудня. Ця тема знаходиться у верхній частині заголовків, а також лідирує за запитом "Що таке Сектор Гази?" у розділі питань, передає агенція dpa.

Щорічна статистика Google не включає теми, які найчастіше шукають. Протягом багатьох років запити про поточну погоду або веб-сайти, такі як Amazon, Facebook або YouTube, були на передньому плані. Річний огляд показує пошукові запити, які зафіксували найвищий відсоток збільшення інтересу до пошуку за певний період порівняно з тим же періодом минулого року.

Минулого року конфлікт в Україні домінував майже в усіх розділах щорічного чарту Google для Німеччини. Цього року лише деякі окремі теми, як-от угруповання найманців Вагнера та його лідер Євген Пригожин, опинилися в кінці чарту.

Читайте також: Google закидають розміщення реклами на сумнівних сайтах

Світові пошукові тренди Google

11 грудня компанія Google опублікувала свій "Рік у пошуку" - добірку найпопулярніших глобальних запитів 2023 року, починаючи від незабутніх моментів попкультури до втрати улюблених людей і трагічних новин, які мають резонанс у всьому світі.

Згідно з глобальними даними, у 2023 році війна між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС очолювала новинні тенденції. За ними йшли запити щодо підводного апарату, що прямував до Титаніка та вибухнув у червні, а також руйнівні землетруси в Туреччині та Сирії.

Читайте також: "Податок на Google" приніс Україні цьогоріч уже понад 3 млрд грн

Цього року захисник клубу НФЛ "Баффало Біллз" Дамар Хемлін був найпопулярнішою людиною в пошуку Google. Він мав зупинку серця на полі під час гри у січні, але згодом повернувся до гри. Актор Джеремі Реннер, який пережив серйозну аварію зі снігоприбиральною машиною на початку 2023 року, йшов слідом. Тим часом покійні Метью Перрі та Тіна Тернер очолили пошукові тенденції серед видатних людей, які померли.

У світі розваг фільм "Барбі" домінував серед тенденцій пошуку Google у фільмах цього року, за ним йдуть "Оппенгеймер" та індійський трилер "Джаван". Трьома найпопулярнішими шоу на телебаченні стали "The Last of Us", "Wednesday" і "Ginny and Georgia".