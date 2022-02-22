Угорщина розмістить війська біля кордону України на тлі загострення з РФ

Угорщина хоче посилити кордон з Україною та направити туди контингент військових на тлі ескалації ситуації на сході України. Про це йдеться у заяві угорського міністерства оборони, розміщеній на офіційній сторінці уряду країни у Facebook у вівторок, 22 лютого.

"Безпека Угорщини понад усе. Ми посилюємо угорсько-український кордон," йдеться у заяві. У міністерстві додали, що оборона кордону та підготовка до гуманітарної місії - однаково важливі завдання на тлі зростання напруги в російсько-українських відносинах.

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Орбан висловив підтримку Україні

Сьогодні українському президентові Володимиру Зеленському зателефонував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та висловив підтримку після рішення Росії визнати "незалежність" самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік", повідомляє "Європейська правда".

За словами речника угорського прем'єра Берталана Хавасі, Орбан сказав, що Угорщина з занепокоєнням спостерігає за подіями в Україні. Будапешт перебуває у постійних консультаціях зі своїми західними союзниками з цього питання, додав він.

У розмові Орбан запевнив Зеленського, що Угорщина і надалі підтримуватиме суверенітет та територіальну цілісність України.

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Путін: Росія не хоче відновлення імперських кордонів

Під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Москві у вівторок, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не розглядає відновлення кордонів Російської Імперії. "Ми бачимо та передбачали, можна сказати, спекуляції на цю тему - стосовно того, що Росія збирається відновити імперію в імперських кордонах. Це абсолютно не відповідає дійсності", - сказав він.

Очільник Кремля додав, що після розпаду СРСР Росія визнала "всі нові геополітичні реалії" і працює над розширенням взаємодії з усіма країнами пострадянського простору. Втім, після подій 2014 року, які Путін називає "державним переворотом", "такого рівня та якості взаємодії з Україною" у Москві не спостерігають. "З Україною інша ситуація, і це пов'язано з тим, що, на жаль, територія цієї країни використовується третіми країнами для створення загроз щодо самої Російської Федерації", - заявив він.

Увечері 21 лютого Володимир Путін підписав указ про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛДНР". Крім того, своїм указом Путін наказав ввести війська на Донбас.

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