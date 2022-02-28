 Угорщина проти закритого неба та введення миротворців до України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2022

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Новини

Угорщина проти закритого неба та введення миротворців до України

Росія 27-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 22 березня.

Будапешт 25 лютого

Будапешт 25 лютого

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте хроніку війнив Україні 24 лютого - 21 березня.

DW стежить за подіями вівторка, 22 березня (час київський).

 

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Угорщина не підтримує створення безпольотної зони над Україною, оскільки це може призвести до бойових дій у повітрі. Також Будапешт виступає проти запровадження миротворців до України через ризики початку сухопутної війни. Про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто, пише Hirado. "Нам потрібно чітко говорити про ці питання. Це новий воєнний ризик", - стверджує угорський міністр. Він також запевнив, що країна не блокуватиме постачання зброї в Україну іншими членами ЄС, однак сама цього не робитиме.

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