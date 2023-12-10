Угорські перевізники почнуть блокувати кордон з Україною

Вони вирішили приєднатися до польських та словацьких колег, вимога яких скасувати "транспортний безвіз" для українських перевізників. Поки не відомо, скільки триватиме ця акція.

Угорські перевізники у понеділок, 11 грудня, почнуть блокувати рух вантажівок через пункт пропуску "Захонь-Чоп" на кордоні з Україною, вимагаючи скасувати "транспортний безвіз" для українців. Про це повідомила Асоціація угорських підрядників автоперевезень MKFE.

"Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на українсько-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю над українськими перевізниками", - цитує "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Навіщо польські водії вантажівок блокують кордон з Україною

Протестувальники заявляють, що хочуть привернути увагу Єврокомісії та уряду Угорщини до серйозних, на їхню думку, наслідків угоди між ЄС, Україною та Молдовою, яка частково лібералізує автомобільні перевезення та ставить багато угорських підприємств у критичну ситуацію, яка спотворює ринок.

"Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками", - йдеться в повідомленні.

В асоціації зазначили, що поліція дозволила демонстрацію, оголошену угорськими перевізниками. Проте вони не зазначили конкретно, як саме ця акція проходитиме.

Читайте також: Орбан: Угорщина виступає проти вступу України до ЄС

Блокада кордону польськими та словацькими перевізниками

Польські перевізники з 6 листопада блокують українські вантажівки на трьох КПП: "Корчова-Краківець", "Дорогуськ-Ягодин" і "Гребенне-Рава-Руська", а з 23 листопада страйк поширили на КПП "Медика-Шегині".

Таким чином вони демонструють протест проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

1 грудня представники словацької спілки перевізників почали безстрокову акцію з блокування руху українських вантажівок на пункті пропуску "Вишнє Нємецьке-Ужгород", який є єдиним КПП між Словаччиною та Україною для великовагових авто. Словацькі перевізники у такий спосіб приєдналися до польських страйкарів. Хоча вже 4 грудня дії учасників акції завершилися, проте Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) погрожує повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке-Ужгород", якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена.

Читайте також: Україна не змогла переконати польських перевізників розблокувати кордон

"Транспортний безвіз" запровадили в липні 2022 року для допомоги Україні з альтернативними маршрутами експорту після повномасштабного вторгнення Росії. Дію угоди нещодавно продовжили до червня 2024 року.

Україна неодноразово наголошувала, що вимога скасування "транспортного безвізу" не може бути предметом обговорень. В Європейській Комісії також зауважували, що відповідно до законодавства ЄС польська влада зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок так званими "коридорами солідарності" та погрожували покаранням за його порушення.