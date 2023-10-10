УЄФА відмовився допускати до своїх турнірів юніорів з Росії

Футбольні команди з Росії у віковій категорії до 17 років не зможуть виступати на турнірах під егідою УЄФА.

В Європейському союзі футбольних асоціацій (УЄФА) не знайшли "технічного рішення", як допустити до змагань російських футболістів віком до 17 років (U17), і вирішили відмовитися від цього наміру, повідомляє агенція АР у вівторок, 10 жовтня.

"Росії не буде дозволено брати участь у відбіркових іграх чемпіонату Європи серед юнаків до 17 років цього місяця, повідомив у вівторок керівний орган європейського футболу УЄФА", - пише АР за підсумками чергового засідання виконавчого комітету.

26 вересня за підсумками засідання свого виконкому УЄФА заявив, що російські команди U17 "будуть знову допущені до його змагань протягом цього сезону". Союз доручив адміністрації "запропонувати технічне рішення", яке б дозволило долучити російські команди U17 до змагань "навіть якщо жеребкування вже відбулося".

Така позиція викликала обурення Української асоціації футболу (УАФ). Вона повідомила, що українські команди бойкотуватимуть турніри, в яких братимуть участь російські спортсмени, і закликала інші країни долучитися до бойкоту.

Згодом про відмову грати з росіянами також заявили Англія і Польща, Литва, Латвія, Швеція та Данія, а також Фінляндія, Естонія, Норвегія, Ірландія та Румунія.

4 жовтня рада Міжнародної федерації футболу (ФІФА) заявила, що поверне до міжнародних змагань російські команди (U17).