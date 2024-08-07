Поляка, який напав на прем'єрку Данії, посадять і депортують

Поляка, який напав на прем'єрку Данії, посадять і депортують7 серпня 2024 р.
Суд у Копенгагені засудив 39-річного громадянина Польщі до чотирьох місяців тюремного ув'язнення та подальшої депортації за напад на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен .
Як повідомляє в середу, 7 серпня, данська мовна корпорація DR, чоловікові також заборонили в'їзд до країни на шість років.
Суд визнав поляка винним у тому, що він ударив Фредеріксен "кулаком по правому плечу". Вона отримала травму, але не була збита з ніг. Під час слухань справи чоловік відмовлявся визнати провину, посилаючись на те, що до нападу вживав алкоголь, пише міжнародна агенція AFP.
Його також визнали винним у низці інших, не пов'язаних з атакою, правопорушень - образливому оголенні та шахрайстві. Після оголошення вироку він повідомив суду через адвоката, що згодний з вердиктом і не подаватиме апеляцію.
Нападник не мав політичного мотиву
На Фредеріксен напали в центрі Копенгагена 7 червня. Невідомий чоловік ударив її на площі в старому місті. В офісі прем'єрки після атаки заявили, що вона "в порядку, але шокована".
Невдовзі нападника затримали. За даними данської поліції, 39-річний поляк перебував під впливом алкоголю та наркотиків і не знав, що його жертва - глава уряду Данії. Правоохоронці вважають, що його дії були "спонтанним актом", а не спланованим нападом на прем'єрку. Захист нападника також наполягав на відсутності політичного мотиву.
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